Lollapalooza Argentina 2027 confirmó su line up: Travis Scott, Charli XCX, TINI y The Killers entre los artistas

Lollapalooza Argentina 2027 confirmó su line up para el 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Travis Scott, Charli XCX, TINI, The Killers y David Guetta encabezan una grilla que reúne grandes figuras internacionales y artistas nacionales.
El Lollapalooza Argentina 2027 confirmó su esperado line up y anunció una programación encabezada por Travis Scott, Charli XCX, The Killers, TINI y David Guetta. El festival celebrará su duodécima edición los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027, nuevamente en el Hipódromo de San Isidro, con una propuesta que combinará pop, rock, hip hop, electrónica y música alternativa.
La organización, a cargo de DF Entertainment, presentó una grilla que también incluye a Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C. y Sombr. La selección reúne artistas consagrados y nuevas figuras de la escena internacional, además de una importante representación argentina.
El evento volverá a transformar el predio de San Isidro en un espacio dedicado a la música y distintas experiencias culturales. Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de presentaciones en múltiples escenarios, propuestas gastronómicas y actividades que forman parte de la identidad del festival.
Travis Scott, Charli XCX, TINI y The Killers lideran el festival
Entre las principales figuras aparece Travis Scott, quien regresará a la Argentina por tercera vez. El rapero estadounidense se consolidó como uno de los artistas más influyentes del hip hop contemporáneo, con producciones que combinan sonidos experimentales, grandes despliegues visuales y espectáculos de alcance internacional.
Otra de las protagonistas será Charli XCX, referente del pop electrónico y una de las artistas que más repercusión generó en los últimos años. Tras su participación en Lollapalooza Chicago 2026 y el lanzamiento de "Music, Fashion, Film", la cantante británica llegará con una propuesta que fusiona música, estética y experimentación sonora.
Por su parte, The Killers regresará con los clásicos que marcaron su trayectoria, mientras que TINI tendrá su debut en Lollapalooza Argentina como una de las principales artistas del cartel. La cantante llegará después de la expansión internacional de FUTTTURA, proyecto que repasó diferentes etapas de su carrera y convocó a miles de seguidores.
David Guetta y el esperado regreso de Queens of the Stone Age
La música electrónica tendrá entre sus principales representantes a David Guetta, uno de los DJ y productores más reconocidos del mundo. El francés continúa presentando espectáculos de gran escala, con producciones visuales y un repertorio que incluye algunos de los éxitos más populares de la música de baile.
Uno de los anuncios más destacados es el regreso de Queens of the Stone Age, que volverá a presentarse en Argentina después de nueve años. La banda estadounidense, liderada por Josh Homme, llevará al escenario su característico sonido de rock alternativo, con una trayectoria que la convirtió en referencia del género.
También participarán The Neighbourhood, conocidos por su combinación de rock alternativo y pop oscuro; Rawayana, la banda venezolana que continúa ampliando su proyección internacional; y Fontaines D.C., el grupo irlandés que ganó reconocimiento por su propuesta vinculada al post-punk y el rock contemporáneo.
The Prodigy, RAYE y nuevas figuras internacionales
El cartel incluye además a Sombr, una de las revelaciones recientes del pop estadounidense, quien llegará por primera vez al país. El artista neoyorquino interpretará canciones como "Back to Friends" y "Undressed", que contribuyeron a su creciente popularidad.
Entre las propuestas más esperadas también aparece The Prodigy, histórica agrupación británica que combina electrónica, breakbeat, rave y elementos del punk. Su participación sumará una de las presentaciones de mayor intensidad dentro de la programación.
La grilla internacional se completa con RAYE, que presentará material de "THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE"; Dominic Fike, con su propuesta que atraviesa el pop, el rock y el hip hop; y Cage the Elephant, banda estadounidense reconocida por sus presentaciones en vivo.
La música argentina tendrá una fuerte presencia
El talento nacional ocupará un lugar importante en Lollapalooza Argentina 2027. Además de TINI, Dillom será uno de los representantes destacados con "La Nueva Violencia", su tercer trabajo discográfico, que profundiza una búsqueda musical vinculada al rock, el post-punk y la electrónica.
También participará Usted Señalemelo, el trío mendocino que presentará canciones de "Términos & Condiciones", su cuarto álbum. La producción incorpora elementos del synth pop y sonidos electrónicos, en una nueva etapa de experimentación para la banda.
A ellos se sumarán K4OS, una de las propuestas emergentes del pop argentino, y Un Poco de Ruido, el proyecto que ganó popularidad por sus encuentros musicales y su aporte a la difusión de la cumbia. También estarán Broke Carrey, Juana Rozas, Lolu Menayed, enzocerobulto, Juan Hansen, Sofía Mora y Las Sombras.
El line up completo de Lollapalooza Argentina 2027
La organización confirmó una extensa lista de artistas que se distribuirán entre los diferentes escenarios del Hipódromo de San Isidro. Además de los principales nombres, la programación incluye propuestas de electrónica, rock independiente, pop alternativo y nuevos sonidos latinoamericanos.
Line up completo: Travis Scott, Charli XCX, The Killers, TINI, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C., Sombr, The Prodigy, Dillom, Malcolm Todd, Geese, Cage the Elephant, Dominic Fike, RAYE, Lola Young, Slayyyter, Adéla, Un Poco de Ruido, Marlon Hoffstadt, Four Tet, Angèle de Poitrine, Tomora, K4OS, Leon Bridges, Usted Señalemelo, Boys Noize, Snow Strippers, Carlita, Sammy Virji, Ninajirachi, Julia Wolf, Die Spitz, Yorghaki, The Avalanches, Rivo, Boy Harsher, Mateo Dufour Live, Amaia, Midnight Generation, Mind Enterprises, Ayybo, Juan Hansen Live, Violet Grohl, Ela Taubert, enzocerobulto, Juana Rozas, Francisca Valenzuela, Broke Carrey, Princesa Alba, Lolu Menayed, Folgar, Tiga, Santos Bravos, Daniela Spalla, Kchiporros, Natalia Lacunza, Zé Pequeña, Sofia Mora, Dandára, Joaco Burgos, Ara, Palo, Fabrizio, Mai Lawson, Hana Fox, Varese, Sol Porro, Hellolola, Molle, Pato Mallet, Las Sombras y La Ramona.
Entradas para Lollapalooza Argentina 2027: dónde comprarlas
Con la confirmación del cartel, resta conocer la distribución de los artistas por día, información que permitirá a los asistentes organizar su recorrido y elegir las presentaciones que desean disfrutar durante el festival.
Los abonos para las tres jornadas continúan disponibles exclusivamente a través de AllAccess, la plataforma oficial de venta de entradas. Según lo informado, existe la posibilidad de abonar en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa.
De esta manera, Lollapalooza Argentina 2027 comienza a definir una nueva edición que reunirá a artistas de distintas generaciones y géneros musicales. La combinación de grandes figuras internacionales, regresos esperados y representantes argentinos anticipa tres jornadas con una amplia diversidad de propuestas.