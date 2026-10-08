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Un paranaense ganó más de $11 millones con el Siempre Sale del Quini 6

Un apostador de Paraná ganó más de 11 millones de pesos en el Quini 6, confirmó IAFAS a Elonce. Conocé los números sorteados y próximos pozos.

8 de Octubre de 2026
Quini 6
Quini 6

Un apostador de Paraná ganó más de 11 millones de pesos en el Quini 6, confirmó IAFAS a Elonce. Conocé los números sorteados y próximos pozos.

Desde el IAFAS confirmaron a Elonce que en el sorteo Nº 3415 del Quini 6 realizado este miércoles un apostador de la ciudad de Paraná ganó más de 11 millones de pesos.

 

La apuesta se realizó en la Agencia Nº 845 y el afortunado se hizo acreedor de $11.920.273,55, al acertar cinco de los números que salieron sorteados. Además hubo otros ganadores de Buenos Aires (9), Santa Fe (9), Capital Federal (3), Córdoba (3), Salta (2), Mendoza (2), Santiago del Estero (1) y Corrientes (1).

Vale recordar que en sorteo del pasado lunes también un vecino de Paraná y de las localidades de Victoria, Gualeguay, Hernández y Rosario del Tala, también ganaron una cifra similar en la misma modalidad.

 

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego un pozo total de 11.650 millones de pesos.

Los números sorteados del miércoles

En el sorteo Tradicional salieron el 38-14-36-03-10-12. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.854.657.756.

 

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 23-24-12-13-05-35. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $4.932.562.597.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 08-39-40-06-07-41. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del miércoles se sortearán $2.572.821.792.

 

En el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 04-32-19-42-07-34. Hubo 31 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $11.920.273,55. Mientras que en el Pozo Extra, en tanto, hubo 1549 ganadores y cada uno percibirá $129.115,56. Elonce.com

Temas:

Quini 6 Siempre Sale pozo Paraná IAFAS
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