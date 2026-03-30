La situación de Morena Rial se agrava y podría enfrentar una condena de hasta 12 años

La situación judicial de Morena Rial se agravó en las últimas horas luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazara los recursos presentados por su defensa y dejara firme el avance hacia un juicio oral y público. La decisión representa un nuevo escenario en la causa, que ahora se encamina hacia una instancia clave.

Según trascendió, la Justicia resolvió además unificar tres expedientes en su contra bajo la figura de concurso real de delitos, lo que podría derivar en una pena de cumplimiento efectivo en caso de una eventual condena.

La causa que involucra a Morena Rial incluye distintas acusaciones que se remontan a hechos ocurridos en 2022, lo que amplía el alcance del proceso judicial y complejiza su situación ante los tribunales.

Los hechos que investiga la Justicia

Uno de los episodios más relevantes está vinculado a una denuncia de su expareja, Facundo Ambrosioni. En ese caso, se investiga el presunto ingreso a un local comercial y la sustracción de teléfonos celulares, un hecho que habría quedado registrado por cámaras de seguridad.

A esto se suma la incorporación de un audio que forma parte del expediente, en el que se escucharía una amenaza directa, lo que constituye uno de los elementos que agravan la acusación en su contra.

Morena Rial.

El tercer hecho que integra la causa está relacionado con un episodio de daños materiales y hurto, en el que habría participado junto a otras personas. Este conjunto de situaciones es el que llevó a la unificación de las investigaciones.

Posible condena y próximos pasos

De acuerdo a lo informado en el proceso, la acumulación de delitos podría llevar a una condena de hasta 12 años de prisión en caso de que Morena Rial sea hallada culpable. La calificación incluye figuras como robo, amenazas, hurto reiterado y coacción.

El abogado querellante, Carlos Nayi, señaló que el rechazo de los recursos representa el cierre de una instancia clave y habilita el desarrollo del juicio oral, donde se analizarán las pruebas reunidas en la investigación.

En este contexto, la mediática deberá presentarse en Córdoba para enfrentar el proceso judicial. Como alternativa, aún podría optar por un juicio abreviado, lo que implicaría reconocer los hechos a cambio de una eventual reducción de la pena.