El padre de Mauro Icardi vende locro por el 25 de Mayo y recibió el apoyo de Wanda Nara

Juan Icardi impulsa un emprendimiento familiar en Santa Fe con platos típicos a precios populares, mientras su hijo disfruta de sus vacaciones junto a China Suárez.
En cada fecha patria, Juan Icardi, padre del futbolista Mauro Icardi, vuelve a poner en marcha su emprendimiento gastronómico en Santa Fe, donde prepara locro y empanadas caseras para vender a precios accesibles.
La iniciativa, que se repite especialmente en celebraciones como el 25 de Mayo, logró consolidarse en la comunidad local y ganar visibilidad en redes sociales, donde vecinos y seguidores destacan la calidad de los productos y el esfuerzo del trabajo familiar.
La elaboración casera de locro y empanadas para la venta va de la mano con el precio popular que lo ofrece, con la porción de locro a 12 mil pesos y la docena de empanadas a 18 mil pesos. Su propuesta resulta accesible para los vecinos y seguidores, quienes también destacan el contacto directo y el carácter artesanal del emprendimiento.
El apoyo de su ex nuera
En esta oportunidad, el emprendimiento recibió un fuerte impulso tras el respaldo público de Wanda Nara, quien compartió la propuesta en sus redes con el mensaje: “El más rico de todos”. La publicación generó una gran repercusión y multiplicó el alcance del proyecto.
Los precios populares —con porciones de locro y docenas de empanadas accesibles— también contribuyen al atractivo de la propuesta, que combina elaboración artesanal y cercanía con los clientes.
En redes sociales, numerosos usuarios expresaron su apoyo al padre del futbolista, destacando su dedicación y humildad. Sin embargo, también surgieron críticas hacia la relación entre Juan y su hijo, señalando la distancia que mantienen desde hace más de dos años.
Mientras tanto, Mauro Icardi se encuentra de viaje en Japón junto a China Suárez, en medio de un contexto familiar que sigue generando repercusión mediática.
El año pasado, la celebración del 25 de Mayo tuvo un condimento especial cuando Wanda Nara visitó Santa Fe junto a sus hijas, quienes compartieron una jornada con su abuelo y participaron en la preparación del locro, en un gesto que fue ampliamente valorado en redes.