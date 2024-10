La Negra Vernaci contó que tiene cáncer: “Estoy atravesando una situación compleja”

La Negra Vernaci reveló en su programa radial que, tras realizarse controles médicos, tuvo que someterse a una operación para extirpar un tumor maligno. “Me hice controles. Lamentablemente salieron mal. Me tuve que operar de un tumor que era maligno y ahora tengo que empezar una quimio”, comentó. A pesar del impacto del diagnóstico, afirmó: “No me voy a matar, no me voy a morir, pero estoy atravesando una situación compleja”.

La periodista expresó sus preocupaciones sobre el tratamiento. “Esto gracias a Dios ya salió de mi cuerpo, no está más, no pasó a ningún ganglio, no llegó a ningún lado, pero por una cuestión de prevención me van a empezar a hacer quimio”, explicó. También compartió sus sentimientos respecto al proceso, diciendo: “¿Qué me pasa con la quimio? Me da miedo, obvio. A nadie le gusta atravesar una quimio”.

Impacto en su Vida Profesional

Vernaci anticipó que su rutina laboral podría verse afectada. “Seguramente no vendré a trabajar muchas veces. Mis médicos me aconsejaron que venga a trabajar, pero no sé si me voy a sentir bien”, indicó. En cuanto a la pérdida de cabello, mencionó que pedirá a su compañera La Barby que le preste algunas pelucas para experimentar diferentes estilos al aire: “Va a ser muy fuerte”, concluyó. (TN)