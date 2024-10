Sol Pérez contó por qué aun sigue usando el nick "La Sobri de Pérez"

En un momento dorado de su vida, Sol Pérez espera la llegada de su primer hijo. Aunque solo tiene tres meses de embarazo, la conductora no puede ocultar su entusiasmo por tener a su bebé en brazos. Casada con Guido Mazzoni, continúa su rutina laboral sin pausa, apareciendo cada día en el programa “Cortá por Lozano”, donde comparte con sus seguidores el crecimiento de su pancita.

"Estoy muy feliz, disfrutando cada momento", declara Sol. La combinación de su carrera exitosa y su vida familiar la ha llenado de alegría y expectativas. A medida que los días pasan, sus seguidores no solo ven cómo crece su pancita, sino también cómo su carisma y energía brillan en cada aparición.

Un reconocimiento a sus raíces

A pesar de su consolidada carrera, Sol Pérez nunca olvida sus inicios. Comenzó su trayectoria en la señal deportiva TyC Sports, donde su tío Fabián Pérez tuvo un papel fundamental en su carrera. La popularidad le llegó cuando comenzó a ser conocida como "la chica del clima", pero su camino estuvo lleno de desafíos antes de alcanzar el éxito.

"El me dio la posibilidad de poder entrar en el mundo de los medios y de darme cuenta de que era lo que a mí me gustaba", confiesa Sol sobre su tío.

En una reciente entrevista con el periodista Nico Peralta, Sol explicó por qué mantiene su apodo en las redes sociales: "Nunca lo cambié. Me lo puse en su momento por mi tío, Fabián Pérez, que sigue trabajando en su programa de básquet Ucu TV, y para mí mi tío es lo máximo".

La Influencia de su tío

El vínculo entre Sol y su tío se mantuvo fuerte a lo largo de los años. A pesar de los altibajos de la industria del entretenimiento, él ha sido una figura constante en su vida. "Me crié con mis primas y somos una familia grande y muy unida", cuenta Sol, resaltando la importancia de la familia en su vida.

"Siempre me apoya", dice Sol sobre su tío, quien se preocupa por ella y le envía mensajes de aliento en cada paso de su carrera. Esta relación no solo es una fuente de inspiración para Sol, sino que también refleja la calidez de su entorno familiar. En sus palabras se nota una profunda gratitud hacia Fabián: "Nunca me voy a olvidar de eso y siempre voy a estar agradecida con él". (Con información de Pronto)