La historia de la influencer Denu Cirulli que pasó del anonimato en pandemia a liderar TikTok

La influencer Denu Cirulli habló con Elonce sobre su crecimiento, el salto viral que la llevó a las grandes marcas y cómo logró profesionalizar su contenido desde los 15 años. Del primer video en pandemia al salto internacional
Con una cámara de celular, un sutil maquillaje, una idea simpática y muchas ganas de expresarse, Denise Cirulli —más conocida como Denu42— subió un video durante la pandemia sin decirle a nadie.
Ese gesto espontáneo, realizado a los 15 años y “desde el aburrimiento”, sería el inicio de una carrera que la llevaría a convertirse en la influencer Denu Cirulli, una de las creadoras de contenido más populares del país.
Hoy acumula más de 3 millones de seguidores en TikTok, colaboraciones con marcas de diversas partes del mundo y una comunidad juvenil que sigue de cerca cada uno de sus videos.
En diálogo con Elonce, la joven recordó cómo comenzó este camino que parecía improbable: “Arranqué en 2020 con 15 años. Estaba muy aburrida y abrí una cuenta de TikTok. No le dije a nadie, quería ser 100% yo”.
Su primer video, sin seguidores, alcanzó rápidamente las 1000 reproducciones; meses después, uno de sus clips superó las 87 millones de visualizaciones y la catapultó a la escena nacional e internacional. Ese fue el contenido que la llevó a programas como Pampita Online y LAM, además de atraer sus primeras campañas comerciales.
Una influencer que profesionalizó su pasión
Denu Cirulli nació en Saladillo, creció entre artes y estudio —teatro, comedia musical y canto— y hoy vive entre su ciudad y Buenos Aires, donde trabaja de manera frecuente. Aunque su éxito llegó rápido, la joven asegura que convertir ese crecimiento en un trabajo real implicó esfuerzo, enfoque y, sobre todo, responsabilidad.
“Este es un camino que cuesta. Hay que diferenciar lo que es real de lo que no lo es, y saber qué trabajo tomar y cuál no”, explicó. Esa selección es importante porque su audiencia está compuesta principalmente por niños y adolescentes. “No voy a recomendar cosas que puedan traer consecuencias. Siempre trabajo todo 100% legal”, remarcó al dialogar con el programa GPS que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7.
En sus inicios recibió propuestas de marcas de Asia —muchas de las cuales hoy forman parte de su portfolio—, pero con apenas 15 años pensó que eran estafas y las rechazó. La llegada de un mánager la ayudó a ordenar el crecimiento y filtrar oportunidades reales: “Muchas eran verdad; así como hay cosas reales, también hay otras que no”.
Creatividad, estudio y rutina: cómo es un día en la vida de Denu
Aunque hoy es una figura consolidada del entretenimiento digital, Denu sostiene que mantiene una rutina equilibrada. Además de generar contenido, estudia nutrición, carrera que disfruta y que la ayuda a organizar su día a día. “Hay días que grabo muchísimo contenido y otros que no grabo nada y estudio. A veces se mezcla todo. Trato de separar y también de desconectar”, contó.
Su método creativo se basa en la espontaneidad: no escribe guiones y edita ella misma todos sus videos desde los 10 años. “El tiempo se me pasa volando porque lo disfruto. Lo tomo como un trabajo porque lo es, pero no lo sufro”, confió a Elonce.
El rol de la familia y la exposición desde muy joven
La influencer destacó que comenzó su carrera con gran exposición siendo menor de edad, algo que pudo transitar gracias al apoyo de su familia. Su mamá —escritora y dedicada al arte— comprendió rápidamente su vocación; su papá, trabajador rural, tardó un poco más en adaptarse, aunque hoy acompaña activamente.
También mencionó a su abuela de 93 años, que a veces no entiende por qué habla sola frente a la cámara, y a su hermana menor, quien lidia con la popularidad de Denu en su ámbito escolar.
La creadora recordó que los primeros comentarios negativos la golpearon: “Al principio me afectaban mucho. Era muy chica”. Con el tiempo aprendió a separar la crítica constructiva del hate. “Nunca tuve cancelaciones ni algo grave, pero siempre llega algún comentario. Hoy estoy acostumbrada y no le presto atención”.
Cuando un video cambia una carrera: las 87 millones de vistas
El momento en que su vida dio un giro definitivo fue el día en que un video suyo explotó en alcance. “Se hizo superviral, alcanzó los 87 millones de vistas. Me llegaban mensajes hasta en ruso”, contó entre risas. Ese impulso abrió puertas a programas de televisión y campañas con marcas internacionales.
Sin embargo, aclara que vivir de TikTok por las vistas no es posible en Latinoamérica: “No te pagan por vistas. En YouTube sí, en Instagram también. TikTok recién ahora empieza a enviar promociones o publicidades”. La monetización, dice, llega por audios, transmisiones en vivo y acuerdos externos.
El consejo para quienes quieren empezar
Tras años de experiencia, Denu Cirulli resume su aprendizaje en dos palabras: constancia y autenticidad. Y agrega un tercer elemento clave para los menores: el acompañamiento adulto. “A los chicos les digo que no importa lo que diga la gente. Y si son menores, que estén con sus papás presentes. A los padres les digo que no prohíban, pero sí que sepan qué hacen sus hijos”, dijo.
De cuarto a estudio, de hobby a profesión
Lo que comenzó como un juego en pandemia se transformó en una profesión. La influencer Denu Cirulli no solo domina TikTok: construyó una identidad creativa, profesional y con impacto en millones de jóvenes. A los 20 años, su historia demuestra que el mundo digital también puede ser un espacio de trabajo real, organizado y con futuro.