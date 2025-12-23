La hermana de Messi sufrió un accidente, se fracturó dos vértebras y postergó su boda

La hermana menor de Lionel Messi sufrió un accidente mientras manejaba en Miami. La noticia llegó de la mano de su madre, Celia Cuccittini, quien brindó detalles.
María Sol Messi, la hermana menor del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, sufrió un grave accidente en Miami que derivó en una serie de complicaciones de salud. El episodio ocurrió cuando la diseñadora se descompensó mientras conducía su vehículo.
El accidente fue tan serio que, tras ser asistida y sometida a estudios médicos, se confirmó que había sufrido una fractura en dos vértebras, quemaduras importantes y otras lesiones físicas. Este lamentable hecho obligó a la suspensión inmediata de la boda que tenía prevista para el 3 de enero en Rosario, un evento que iba a reunir a toda la familia Messi.
La noticia fue confirmada por Celia Cuccittini, madre de la familia Messi, en una entrevista con el ciclo de Ángel de Brito, LAM. A pesar de la gravedad de las lesiones, Cuccittini tranquilizó a los seguidores, asegurando que su hija ya se encuentra fuera de peligro y en su país natal, Argentina, donde comenzó su proceso de rehabilitación en Rosario, rodeada de su familia. No obstante, la recuperación será larga, lo que hace imposible la organización de la boda en el corto plazo.
La boda suspendida por el accidente
La boda de María Sol Messi con Julián “Tuli” Arellano, entrenador del Inter Miami, debía celebrarse el próximo 3 de enero en Rosario, con un perfil bajo y un ambiente estrictamente familiar. La noticia de la suspensión inmediata del evento dejó a todos sorprendidos, dado que el enlace iba a ser un acontecimiento íntimo y alejado del despliegue mediático que caracterizó la boda de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo en 2017.
Según se informó, María Sol se encontraba en Miami cuando ocurrió el accidente, previo a su viaje a Argentina para ultimar los detalles del casamiento. A pesar de la gravedad de las lesiones, la familia optó por mantener un perfil bajo y evitar detalles adicionales sobre cómo ocurrió el incidente.
A lo largo de las últimas horas, la prioridad para los Messi ha sido la salud y el bienestar de María Sol, quien deberá enfrentar una larga rehabilitación antes de poder retomar sus planes de boda con Julián, su pareja de toda la vida, con quien comparte una relación que data desde la infancia.
En medio de la conmoción por el accidente, los allegados a María Sol Messi han dejado en claro que la boda no está cancelada, sino solo postergada hasta que la diseñadora se recupere completamente, tanto física como emocionalmente. La familia, con el apoyo constante de Julián “Tuli” Arellano, ha subrayado la importancia de la salud en este momento y ha pedido a los medios respeto por la privacidad de María Sol, quien ha preferido mantenerse alejada del ojo público.
La decisión de mantener un perfil bajo y evitar la divulgación de detalles sobre el accidente es consistente con la personalidad discreta de la hermana menor de Lionel Messi, quien, según Ángel de Brito, siempre ha sido “cero mediática”. A medida que avanza su proceso de recuperación, se espera que la familia continúe gestionando la situación con la misma cautela y hermetismo. Mientras tanto, la comunidad de seguidores de los Messi espera que María Sol se recupere pronto y pueda celebrar su boda en el momento adecuado, rodeada de sus seres queridos.