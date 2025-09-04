Julieta Poggio reveló detalles sobre cómo será Patito Feo en el teatro

Julieta Poggio, ex Gran Hermano, habló sobre el nuevo rol que interpretará en la obra teatral “Buscando a Patito Feo” y enfrentó las críticas que recibió el proyecto en su anuncio. La influencer aclaró que la trama se diferenciará de la serie original y que el enfoque no estará en las “feas y lindas”, sino en la amistad, un mensaje que busca actualizar la esencia de la recordada producción juvenil.
La actriz no ocultó su entusiasmo por formar parte de esta apuesta que despierta la nostalgia de quienes crecieron con la ficción. Para Poggio, el desafío implica revivir un fenómeno cultural de los años 2000 pero con un guion renovado, adaptado a los tiempos actuales.
Consciente de la expectativa que genera el regreso de Patito Feo a los escenarios, la joven decidió dar algunos adelantos para tranquilizar a los fanáticos y responder a quienes cuestionaron la iniciativa desde su anuncio oficial.
Una historia nueva con canciones clásicas
En diálogo con la prensa, Poggio explicó: "Si quieren les spoileo un poquito… mediante todas las canciones súper conocidas, que marcaron la infancia de varias generaciones, se va a jugar mucho con la nostalgia pero con una historia totalmente nueva”.
Ese será uno de los principales atractivos de la obra: rescatar los hits que acompañaron a toda una generación de adolescentes, pero sumándoles un relato diferente que busca atraer también al público actual.
La actriz detalló parte de la trama: “La historia nueva es de dos mejores amigas que eran muy fans de Patito Feo y que de chiquitas juraron una promesa, ser amigas del corazón para siempre, pero algo pasa, un triángulo amoroso y ahora en la actualidad son dos popstars, que se enfrentan en un duelo de canciones para ver quién se queda con todo el legado de Patito Feo, con todos los fans”, reveló.
Más allá de las divinas y populares
Poggio hizo hincapié en que esta versión no repetirá los viejos estereotipos que marcaron la ficción televisiva. De esta forma, destacó que ahora las “divinas y populares” se basaran en otras cualidades y no en la belleza física: “Lo que tiene de bueno es que, obviamente, es una historia reversionada, ya no habla de las lindas y las feas. Sí toca el tema de los seguidores y la importancia y responsabilidad que tiene hoy en día ser popular".
El guion, entonces, busca reflexionar sobre un tema muy vigente: el peso de la popularidad en redes sociales y la manera en que se mide el talento en la era digital.
En ese sentido, la actriz agregó: "También se plantea por qué se considera talentosa a una persona que tiene muchos seguidores. Es una historia actual que le va a llegar mucho a todos. Tiene canciones muy potentes, con mucha coreografía, puesta en escena y bandas de chicas en vivo”.