Julieta Poggio deslumbró en el BAFWEEK con un mini top y un tapado violeta

La apertura del BAFWEEK volvió a reunir a los máximos referentes de la moda argentina y, entre ellos, una de las grandes protagonistas fue Julieta Poggio, quien impactó con un outfit que conjugó sensualidad, brillo y un marcado estilo urbano. La ex Gran Hermano, convertida en referente de moda y figura mediática, sorprendió al público y a los fotógrafos con un conjunto que se llevó todas las miradas.
El look estuvo centrado en un mini top negro satinado, diminuto y ajustado, con corte recto que evocaba la estética de la lencería. La prenda fue combinada con un short ultra corto de tiro bajo del mismo tono, cubierto por una falda semitransparente de encaje con bordados plateados. Cada detalle reflejaba la luz de los flashes, generando un efecto brillante que resaltaba en cada paso de la modelo.
La elección de Poggio reflejó la fusión de lo sensual con lo urbano, un sello que ya la caracteriza en cada una de sus apariciones públicas. Los bordados plateados de la falda y el contraste de texturas reforzaron el concepto de un look pensado para impactar.
El tapado violeta, protagonista del outfit
El elemento que más llamó la atención fue el tapado largo de peluche en tono violeta intenso. La prenda, de hombros amplios y textura mullida, aportó volumen y contraste al conjunto ajustado y ligero de la parte inferior. Esta pieza se convirtió en el sello distintivo del look, dándole un aire glamoroso y teatral que la destacó entre las demás figuras presentes.
El estilismo se completó con unas botas bucaneras de charol negro con taco stiletto, que aportaron altura y brillo, estilizando aún más su figura. A esto sumó unos lentes de sol oversize de marco grueso, reafirmando la impronta urbana y moderna del outfit.
La elección del color violeta, poco habitual en la moda cotidiana, marcó tendencia en la pasarela y se convirtió en uno de los puntos más comentados en redes sociales, donde el look de Poggio fue replicado y elogiado por seguidores y especialistas.
Julieta Poggio, ícono de estilo en ascenso
Desde su participación en Gran Hermano, Julieta Poggio supo capitalizar su popularidad para transformarse en un ícono de estilo. Su presencia en la apertura del BAFWEEK confirma su consolidación como referente en el mundo de la moda, donde combina audacia con una marcada personalidad estética.
El evento, uno de los más importantes de la industria en Argentina, le brindó la oportunidad de reafirmar su vínculo con el público joven, que sigue de cerca cada una de sus apariciones y la elige como referente de tendencias.
Con este look, Poggio no solo deslumbró en la pasarela, sino que también dejó claro que su estilo combina riesgo, originalidad y una fuerte conexión con la moda urbana contemporánea. Una vez más, la modelo demostró que sabe cómo captar la atención de todos los reflectores. (Con información de Aire de Santa Fe)