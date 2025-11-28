Julieta Poggio deslumbró al borde de la piscina con microbikini de estampado leopardo

La joven influencer marcó tendencia al posar al borde de la piscina con un traje de baño de leopardo y accesorios clave del verano 2026.
Julieta Poggio volvió a captar la atención en redes sociales con un look veraniego que ya suma miles de interacciones. En la mañana del 27 de noviembre, la influencer compartió en Instagram una producción al borde de la piscina, donde se mostró con una microbikini animal printy una serie de accesorios que completaron un estilismo alto verano.
El estampado de leopardo, uno de los hits de la temporada 2026, fue el protagonista del conjunto elegido. La moldería, en tonos marrones, combinó diseño minimalista con un estilo audaz que resalta bajo el sol.
Un traje de baño que sigue imponiéndose
La microbikini que lució Poggio incluye un corpiño triangular y diminuto, acompañado por una bombacha colaless de tiro alto, una combinación clásica que cada año se mantiene entre las favoritas del público joven.
La elección de esta estampa no sorprende: el animal print continúa firme entre las tendencias del verano, ocupando desde trajes de baño hasta vestidos, salidas de playa y accesorios.
Capelina y lentes: accesorios que completan el look
Para reforzar la estética playera, la actriz sumó una capelina color natural que aporta estilo y protección solar, además de unos lentes de sol amarronados que acompañan la paleta de colores del traje de baño.
Las imágenes muestran a la influencer recostada en una reposera junto a la piscina, en una escena que anticipa la llegada de los días de calor y los outfits más frescos de la temporada.
Con esta publicación, Julieta Poggio vuelve a posicionarse como una de las referentes argentinas de moda en redes sociales, marcando el pulso de las tendencias que dominarán el verano 2026. (Todo Noticias)