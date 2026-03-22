Juana Viale deslumbró con un look romántico de encaje y terciopelo

Juana Viale volvió a marcar tendencia con un look romántico de encaje y terciopelo que se destacó en su programa dominical.
Juana Viale volvió a captar todas las miradas con un estilismo cuidadosamente elegido para una nueva emisión de su programa en Almorzando con Juana. La conductora apostó por un look que combinó elegancia, romanticismo y detalles modernos, consolidándose una vez más como referente de estilo.
Como cada domingo, la nieta de Mirtha Legrand sorprendió con una propuesta que no pasó desapercibida. En esta oportunidad, eligió una mezcla de texturas y tonos que lograron un equilibrio visual atractivo y sofisticado.
El conjunto estuvo compuesto por una blusa de encaje blanco con transparencias, cuello alto y mangas largas, que aportó un aire etéreo y delicado. El diseño floral de la prenda sumó un detalle romántico que se convirtió en uno de los puntos fuertes del look.
Texturas y silueta protagonista
Para completar el outfit, Juana optó por un pantalón de tiro alto confeccionado en terciopelo, con piernas anchas, una elección que estilizó su figura y aportó una cuota de modernidad al conjunto.
El contraste entre el encaje liviano de la parte superior y el peso visual del terciopelo generó una combinación armónica, que logró destacarse sin perder elegancia. Como complemento, sumó zapatos negros de punta abierta, que terminaron de equilibrar el estilismo.
El resultado fue un look versátil, apto tanto para una ocasión formal como para una propuesta televisiva que busca marcar tendencia en cada emisión.
Un beauty look que marcó tendencia
Más allá de la indumentaria, el beauty look de Juana Viale también se llevó elogios. La conductora apostó por un maquillaje con foco en la mirada, incorporando un delineado en tono fucsia que aportó frescura y originalidad.
Este detalle rompió con los tonos neutros tradicionales y se posiciona como una de las tendencias fuertes para la temporada otoño-invierno. El delineado fue aplicado con precisión, destacando los ojos y elevando el conjunto general.
En cuanto al peinado, eligió una trenza cocida que enmarcó su rostro de manera delicada, permitiendo lucir el maquillaje en todo su esplendor.
Equilibrio y estilo propio
El resto del maquillaje acompañó con una estética minimalista: piel natural, cejas definidas y labios en tonos suaves, logrando un balance ideal donde el protagonismo quedó en los ojos, publicó Para Ti.
Este tipo de elecciones refuerzan el estilo personal de Juana Viale, quien logra combinar tendencias actuales con una impronta clásica y elegante.
Así, una vez más, la conductora reafirmó su lugar como referente de moda en la televisión argentina, demostrando que cada aparición en pantalla es también una oportunidad para inspirar y marcar el pulso de las tendencias.