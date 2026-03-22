Boca derrota 2-0 a Instituto en la Bombonera y se reencuentra con la victoria

El Boca de Claudio Úbeda se enfrenta a Instituto de Córdoba desde las 20:00 horas en La Bombonera. Seguí las incidencias del partido.
Boca e Instituto de Córdoba se miden en La Bombonera desde las 20:00 horas en el marco de una nueva jornada de la Zona A del Torneo Apertura.
Seguí las incidencias
32' ST: ¡GOL DE INSTITUTO ANULADO!
Una desatención de Boca en el fondo permitió que Jeremías Lázaro consiga el descuento para la Gloria, que sueña con el empate. Sin embargo, tras revisión del VAR, la jugada fue anulada.
28’ST: Marchesín pide asistencia
El arquero de Boca cayó mal y pidió atención médica en su aductor derecho. En un despeje, su caída provocó una molestia en el guardameta local.
25’ST: cambio en Boca Juniors
Ingresa Alan Velasco en reemplazo de Ander Herrera, de gran segundo tiempo. El español se fue muy aplaudido por los hinchas en La Bombonera.
24’ST: Diego Sosa probó desde lejos
Al jugador de Instituto le quedó la pelota en la puerta del área y disparó, muy desviado.
15’ST: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Tras la corrección del VAR, a cargo de Jorge Baliño, el juez principal Leandro Rey Hilfer cambió de decisión y sancionó gol de Adam Bareiro, el tercero con la camiseta xeneize.
¡LO PODÉS FESTEJAR TRANQUILO, ADAM! Bareiro estampó el 2-0 de Boca contra Instituto en La Bombonera por el #TorneoApertura. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/pR2wOq2SY0— SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2026
10’ST: gol de Bareiro anulado por offside
El paraguayo definió, pero el árbitro Leandro Rey Hilfer lo anuló por un supuesta posición adelantada de Merentiel.
8’ST: Marchesín evitó el gol de Instituto
Agustín Massaccesi tuvo el empate y su remate se topó con la humanidad del arquero de Boca Juniors, que tuvo una tapada notable.
5' ST: ¡GOL DE BOCA!
Tras varios intentos, Boca se puso en ventaja con un gran remate del pibe Aranda, que logró vencer a Roffo.
¡PERO POR FAVOR, PIBE, QUÉ GOLAZO! Primer gol de Aranda en la Primera de Boca para marcar el 1-0 ante Instituto en La Bombonera por el #TorneoApertura. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/IYolTzfiSN— SportsCenter (@SC_ESPN) March 23, 2026
4’ST: Aranda casi convierte
Alarcón alcanzó justo a desviar un remate del juvenil de Boca Juniors en la puerta del área. Nuevamente, Ander Herrera había lanzado un gran pase.
2’ST: ahora el palo le negó el gol a Adam Bareiro
Otra impecable asistencia de Ander Herrera para que cabezazo del paraguayo, al palo izquierdo de Roffo, que nada podía hacer.
1’ST: el palo le negó el gol a Merentiel
Herrera asistió de impecable manera para el uruguayo, que remató y tras un desvío, la pelota pegó en el poste derecho de Roffo.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Sin cambios, los mismos protagonistas juegan el complemento.
47 minutos: final del primer tiempo
40 minutos: se salvó Boca Juniors
Tras una serie de centros, hubo un milagro en el área xeneize. Paredes la sacó casi en la línea de gol.
35 minutos: Merentiel le pegó de aire y casi convierte
Leandro Paredes asistió de tres dedos de manera impecable y el uruguayo remató de primera, apenas desviado.
27 minutos: Paredes probó de media distancia
Luego de otro despeje del arquero Roffo, el capitán de Boca Junior la tomó de volea en la medialuna y le pegó por encima del travesaño.
26 minutos: Roffo evitó el gol de Boca Juniors
Tras una excelente jugada colectiva, Bareiro habilitó a Merentiel, que definió frente al arquero que tuvo una gran respuesta al ahogarle el grito.
22 minutos: Marchesín evitó el gol de Instituto
John Córdoba trabó con Ayrton Costa, le ganó y se metió al área donde definió frente al arquero de Boca Juniors, que tapó con los pies. Gran chance desperdiciada por La Gloria.
20 minutos: Bareiro lo tuvo de cabeza
Tras una buena jugada colectiva de Boca Juniors, el paraguayo lo buscó en lo alto pero no impactó bien la pelota, que se fue desviado.
18 minutos: Tomás Aranda tuvo el gol de Boca Juniors
El juvenil ingresó al área a toda velocidad y tomó un pase en diagonal de Merentiel, sin embargo, cuando se disponía a definir en el punto penal pisó la pelota y cayó.
17 minutos: Luna probó con un remate cruzado
Un contragolpe de Instituto terminó con el delantero de la Gloria mano a mano con Di Lollo, quien no se desesperó y lo esperó hasta el final.
10 minutos: Bareiro tuvo el gol de Boca Juniors
Paredes habilitó por elevación de manera perfecta a Weigandt, quien enganchó ante su rival y buscó al paraguayo, que le pegó mordido y la pelota terminó en las manos de Roffo.
7 minutos: Boca Juniors domina el inicio del partido
El equipo xeneize maneja la pelota y tiene control total. Lo busca por derecha, por izquierda y con Leandro Paredes y Ander Herrera como ejes centrales de la generación de juego. El juvenil Tomás Aranda juega libre en la faz ofensiva.
¡Comenzó el partido!
Formaciones confirmadas
Boca: Marchesín; Weigandt, Di Lollo, Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel.
Estudiantes de Río Cuarto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Agustín Massaccesi, Giuliano Cerato; Gustavo Abregú, Gastón Lodico, Diego Sosa; John Córdoba, Alex Luna y Matías Fonseca.