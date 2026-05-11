El payador entrerriano Juan Cruz Merlo valoró las fiestas en la provincia: "Uno conecta de otra manera"

REDACCIÓN ELONCE
El joven payador entrerriano Juan Cruz Merlo habló sobre su carrera, festivales y próximos shows en El Magazine de La Metro.
Juan Cruz Merlo, joven payador entrerriano, fue el primer entrevistado de “El magazine de La Metro”, el programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7. Durante la charla, el artista repasó su presente musical, sus próximas presentaciones y el crecimiento de su carrera dentro de la música tradicional.
Con humildad y entusiasmo, Merlo contó que atraviesa un intenso momento artístico, marcado por festivales, actuaciones y viajes por distintos puntos de la provincia y el país. “Venimos con una agenda cargada con varios shows y trabajando mucho durante la semana para prepararnos para cada presentación”, expresó.
El joven artista también recordó recientemente su paso por Espinillo Norte, donde compartió escenario con reconocidas figuras del ambiente tradicionalista. “Estuvimos con Daniel Fassi, relator de Jesús María; Diego Castro y Marcelo Romero, que es uno de los mejores guitarreros de Entre Ríos”, relató.
Un joven payador que crece en la música tradicional
Durante la entrevista en “El magazine de La Metro”, Juan Cruz Merlo destacó la importancia de continuar aprendiendo y perfeccionándose dentro del arte de la payada. “Desde muy chico empecé en esto y siento que nunca se deja de aprender”, afirmó.
El joven recordó además que inició su camino artístico a los cinco años y que desde entonces el acompañamiento del público fue fundamental para sostener su carrera. “Siempre estoy agradecido con la gente que nos convoca y le da espacio al canto del payador”, sostuvo.
En medio de la entrevista, Merlo interpretó “El Tambero Cantor”, uno de los primeros temas que decidió compartir en el streaming y que refleja su fuerte vínculo con las raíces folklóricas y la cultura del campo.
“Pude cantarle a mi pueblo”, expresó emocionado
Uno de los momentos más emotivos de la charla llegó cuando habló sobre su participación, por segundo año consecutivo, en la Fiesta del Gaucho, un evento muy especial para su historia personal.
“Voy a estar en mi tierra natal, en mi pueblo. Estoy muy agradecido porque pude ser profeta en mi tierra y cantarle a la gente que me vio crecer”, expresó con emoción el artista entrerriano.
Además, reflexionó sobre la cercanía que generan este tipo de festivales populares con el público. “Es muy lindo porque uno se conecta de otra manera. La gente no es la que va a vernos a nosotros, sino que nosotros vamos a ver a la gente”, señaló.
Con una carrera en constante crecimiento y una fuerte conexión con las tradiciones entrerrianas, Juan Cruz Merlo continúa consolidándose como una de las jóvenes voces del canto payador en la provincia, llevando la música criolla a escenarios y festivales de toda la región.