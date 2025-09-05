Disfrutó del sol junto a la pileta y lució una microbikini con el color de la temporada

Una vez más, Ivana Nadal captó la atención de sus seguidores de Instagram al mostrar su costado más fresco y natural. La modelo y conductora eligió un entorno ideal para la ocasión: el sol, la pileta y un look veraniego que dejó a todos encantados. En esta oportunidad, lució una microbikini en tono mocha mousse, uno de los colores más buscados de la temporada, que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre sus fanáticos.
El conjunto que mostró Nadal se compone de un corpiño triangular clásico, con breteles finos que se atan detrás del cuello y la espalda, aportando un estilo simple pero muy favorecedor. A esto se suma una bombacha estilo colaless, con tiras regulables en los costados que se atan en forma de moño, completando una propuesta sensual y actual.
En cuanto al beauty look, Nadal se inclinó por la naturalidad: optó por una base ligera, labios al desnudo y un acabado fresco, dejando que la luz del sol realce su piel bronceada. Su cabello largo, suelto y peinado con ondas suaves acompañó la apuesta, reforzando el aire distendido y relajado que buscaba transmitir.
Una propuesta veraniega con un mensaje especial
Lejos de limitarse a mostrar su look, Ivana Nadal quiso transmitir algo más con su publicación. Sobre la imagen, escribió: “Tengo una sonrisa y espero una de vuelta”, una frase que refleja el mood positivo y distendido de la jornada, en sintonía con la frescura de su propuesta.
El posteo recibió cientos de comentarios y reacciones, donde sus seguidores celebraron no solo la elección del look, sino también la buena energía que transmite. Nadal, que suele compartir mensajes motivacionales en sus redes, volvió a conectar con su comunidad a través de un gesto simple pero cargado de significado.
El color mocha mousse, elegido para su bikini, se ha posicionado como uno de los tonos más destacados de la temporada. Esta tendencia resalta por su capacidad de combinar sobriedad y sensualidad, y marcas de moda lo han incorporado en trajes de baño, vestidos y accesorios. Nadal, siempre atenta a lo que se lleva, se suma a este movimiento con naturalidad.
Un look anterior con minivestido y botas bucaneras
La publicación de la microbikini no fue la única que llamó la atención de sus seguidores en los últimos días. El día anterior, la conductora se mostró con un minivestido tejido en blanco, una prenda fresca y versátil que dejaba ver por debajo su bikini, manteniendo la línea veraniega.
La elección del outfit sorprendió aún más por los accesorios que sumó a la propuesta: botas bucaneras de gamuza que contrastaban con la liviandad del vestido, además de unos lentes de sol rectangulares en total black, con marco grueso, que aportaron un toque urbano y sofisticado.
Con este mix de prendas y estilos, Ivana Nadal demuestra que la clave de la moda está en saber combinar piezas clásicas con toques inesperados. (Con información de TN Estilo)