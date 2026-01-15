Habló Julio Iglesias tras las denuncias de abusos sexuales de sus exempleadas: qué dijo

El cantante realizó sus primeras declaraciones luego de que dos exempleadas lo denunciaran por presuntos hechos de acoso y agresión sexual. Mientras su entorno negó las acusaciones, la Fiscalía avanzó con medidas de protección y la toma de testimonios.
Julio Iglesias realizó sus primeras declaraciones públicas luego de que trascendieran denuncias por presuntos abusos sexuales presentadas por dos de sus exempleadas. El artista aseguró que “todo se va a aclarar” y que se encuentra preparando su defensa, en el marco de una causa que comenzó a avanzar en el ámbito del Ministerio Público.
Las declaraciones del cantante fueron difundidas por la revista Hola, medio al que su entorno más cercano manifestó que niega “totalmente los hechos” denunciados y expresó “estupor ante lo que está sucediendo”. Según esa publicación, Iglesias consideró que “no es el momento de hablar”, aunque afirmó que ese momento llegará “muy pronto”.
Desde su entorno indicaron que el artista busca llegar “al fondo de la cuestión” para que “no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido”. En ese sentido, señalaron que el cantante se encuentra abocado a la preparación de su defensa legal.
Avance de la Fiscalía y testimonios protegidos
Este miércoles se conoció que la Fiscalía de la Audiencia Nacional tomará declaración a las dos mujeres que denunciaron el pasado 5 de enero, representadas por la organización Women’s Link, presuntos casos de acoso y agresión sexual ocurridos en 2021. Según se informó, ambas prestarán testimonio en calidad de testigos protegidos.
Durante una conferencia de prensa, el equipo legal de Women’s Link confirmó que el Ministerio Público avanzó con la medida y destacó el carácter reservado del proceso. Giovana Ríos, directora ejecutiva de la organización, calificó la decisión como “un paso muy importante en la búsqueda de justicia” y afirmó que “las autoridades están respondiendo de forma ágil”.
En tanto, la abogada Gema Fernández explicó que aún no hay una fecha definida para las declaraciones, que podrían realizarse de manera telemática debido a que las denunciantes no residen en España. También sostuvo que el caso es “competencia” de la Justicia española.
Desde la Fiscalía, por su parte, insistieron en el secreto de las diligencias, al tratarse de actuaciones preprocesales que todavía no fueron judicializadas.
Medidas de protección y nuevas presentaciones
Ríos explicó que las decisiones adoptadas por la Fiscalía formaron parte de las medidas de protección solicitadas, al considerar que Julio Iglesias “ostenta un poder diametralmente distinto al de las denunciantes”, tanto por su influencia como por su poder económico. En ese marco, expresaron temor a que el cantante pudiera “localizarlas” o “disuadirlas” de continuar con acciones legales.
Entre las medidas requeridas se incluyeron la prohibición de contacto entre las denunciantes, sus familiares y el entorno del artista; la protección de la intimidad de las mujeres; condiciones adecuadas para la toma de declaraciones y acciones para evitar la revictimización de trabajadoras que aún estarían empleadas por Iglesias.
Además, la organización reveló que otras mujeres que trabajaron para el cantante se pusieron en contacto con Women’s Link, aunque evitaron precisar si también fueron víctimas, con el objetivo de preservar su intimidad, dio a conocer el medio El Heraldo, de España
Pruebas aportadas y lugares señalados
Según la información publicada por El Diario.es y Univisión, las situaciones denunciadas habrían ocurrido en propiedades de Julio Iglesias ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las denunciantes se desempeñaba como empleada del hogar y la otra como fisioterapeuta.
Las extrabajadoras aportaron documentación laboral, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios realizadas por Iglesias ante gobiernos de distintos países, material que forma parte de la investigación preliminar en curso.