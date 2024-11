Flor Regidor habló tras la fiesta en un yate junto a jugadores de fútbol

Flor Regidor se hizo conocida al entrar a Gran Hermano e iniciar una relación con otro de los participantes, Nicolás Grosman. Pero el vínculo duró poco y ella se dispuso a disfrutar de su soltería.

En los últimos días, Florencia estuvo en una fiesta en un yate junto a jugadores de fútbol y se especuló con que habría cobrado una altísima cifra en dólares por su presencia. Por eso, la exparticipante de Gran Hermano optó por hacer un descargo.

"Me estoy yendo al aeropuerto, pero voy a hacer un descargo porque estoy harta. Bueno, si tienen Twitter habrán visto que en esta semana me pusieron en 80 quilombos. Se levantaron con ganas de romperme las pelotas y joderme la vida". Me hinché las pelotas. Vamos con el quilombo número uno, la del chat. Esto me parece que no tengo que explicar nada, simplemente fui a un lugar que me invitaron, la pasé excelente, un bajón tras otro después, pero bueno, yo no tengo nada que ver con eso", dijo en referencia a la fiesta a la que acudió.

“Me van a tener que venir a pedir perdón”

"Segundo quilombo, que soy la tercera del discordia entre Marisol y el Chino. Seguramente es una movida de marketing y me van a tener que venir a pedir perdón todas las viejas de Facebook que me dijeron 'te metiste en una relación', me van a tener que venir a pedir perdón personalmente", continuó.

"Tercero, que cobro 15.000 dólares por la presencia. Ojalá, ojalá, la verdad las chicas que hacen eso, las aplaudo porque son unas genias. Lo dije en Twitter, con suerte a fin de año voy a poder comprar un Palio con lo que estoy ahorrando. Y para coronar la semanita, que soy la tercera del discordia entre Valu Cervantes y Enzo Fernández. Primero que nada, mis respetos a Valu Cervantes, reina. Encima con ese bebé que hiciste, no, no, no, te amo. ¿En qué momento? ¿En qué momento voy a ser yo la tercera del discordia? Por Dios”, expresó.

“Así que nada, este video es especialmente para todas las cuentas de Twitter que se dedican a inventar fakes y dejen de poner mi cara porque les voy a meter una denuncia. Y búsquense un laburo honesto, ¿ok?", cerró muy enojada. (Con información de NA)

