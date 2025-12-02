Evangelina Anderson negó romance con contundente frase y avivó especulaciones

En una noche cargada de tensión y humor, Evangelina Anderson sorprendió al asegurar que no quiere pareja, mientras crecían los rumores sobre su vínculo con Ian Lucas y su coqueteo televisivo con Sebastián Yatra.
La cocina de MasterChef Celebrity vivió una jornada que mezcló condimentos de tensión, humor y declaraciones inesperadas. Evangelina Anderson, una de las participantes más carismáticas del certamen, dejó atónitos a sus compañeros y al público cuando, en medio de una conversación cargada de chicanas, sentenció: “No quiero suegra, no quiero novio, no quiero nada”.
La frase llegó como un golpe seco en un estudio acostumbrado al ruido de ollas, hornos y risas, generando un clima distinto, más eléctrico y expectante.
Un encuentro que disparó comentarios
Todo comenzó casi como un juego televisivo. La presencia de Sebastián Yatra en el programa había revolucionado el set. Anderson, admiradora confesa del cantante colombiano, se mostró visiblemente nerviosa cuando él se acercó a su estación para observar su preparación: un ajiaco con patacones, una variante de uno de los platos más típicos de Colombia.
Junto al artista se encontraba Damián Betular, quien rápidamente captó la tensión del momento. En medio del ida y vuelta, Anderson se animó a pedirle a Yatra que le interpretara un fragmento de una de sus canciones, recordándole que otros artistas como Luck Ra o La Joaqui habían hecho lo mismo en programas anteriores. El colombiano respondió con “Canción para regresar”, aportando un condimento musical al desafío culinario.
Un comentario que encendió la intriga
Al momento de presentar su plato, el jurado aprovechó la situación para bromear con una supuesta invitación de Yatra. Con una risa nerviosa, Anderson lanzó: “Si me invita a salir, le digo que no”. Lejos de apagar las especulaciones, la frase encendió nuevas preguntas sobre su presente sentimental.
Hacía semanas que el nombre de Ian Lucas, otro participante del reality, circulaba entre fogones y bandejas. Miradas cómplices, videos compartidos desde la terraza de un mismo edificio, salidas nocturnas y fotografías alimentaban versiones de un posible romance en ciernes.
El público observaba; los compañeros también. Y Wanda Nara no dejó pasar la ocasión para sumar una chispa: “Bueno, si no es con la comida colombiana, capaz podés hacerle otro regalo a tu suegra”.
La réplica de Anderson y la reacción del público
Fue entonces cuando Evangelina decidió trazar un límite. Con evidente cansancio, respondió: “Se la pasan queriendo hacerme gancho con gente que ni siquiera saben si da”. La frase mostró su fastidio, aunque en el fondo del estudio algunas risas —especialmente la de Ian Lucas— revelaban que el juego de insinuaciones seguiría.
Ella insistió públicamente en que está sola y que no busca nada formal. Sin embargo, las redes sociales no perdonan detalles: días atrás, Lucas compartió un video desde la terraza de su edificio y, poco después, Anderson publicó fotos tomadas en el mismo lugar. Coincidencia o señal, los seguidores no dejaron pasar el dato.
Rumores que no se apagan
Ni las declaraciones tajantes ni la negativa ante cámaras lograron frenar las especulaciones. Los pasillos televisivos vibran con la misma pregunta que circula en redes: ¿hay algo más entre Anderson y Lucas o todo responde al juego mediático propio del reality?.
Por ahora, Evangelina Anderson se mantiene firme en su postura: no hay novio, no hay suegra y no hay confirmaciones. Lo que sí hay son miradas, risas, tensión y la receta infalible de MasterChef Celebrity: una combinación perfecta de talento culinario y condimentos emocionales que mantienen al público atento a cada movimiento. (Fuente: Infobae)