La entrerriana Emilia Mernes amplía su perfil y desembarca en el rubro inmobiliario

La cantante y compositora oriunda de Nogoyá, Emilia Mernes, amplía su perfil profesional con una decisión que trasciende la industria musical: su desembarco en el mercado inmobiliario.

Junto a su madre, Liliana Gabriela Rueda, la artista de 29 años, constituyó una sociedad anónima que se dedicará al desarrollo y la intermediación de bienes raíces, diversificando sus actividades más allá de los escenarios y los estudios de grabación.

El 2 de enero de 2026, “Perra Exclusive Sociedad Anónima” quedó formalmente inscripta en el Boletín Oficial. La firma, con un capital social inicial de $30 millones —equivalentes a aproximadamente u$s20.000— se propone abordar múltiples segmentos del “Real Estate”. Entre sus objetivos se encuentran la adquisición, venta, alquiler, permuta y administración de inmuebles, así como el desarrollo de proyectos inmobiliarios de diversos usos.

De acuerdo a la documentación oficial, la sociedad podrá gestionar fraccionamientos, loteos, construcción y remodelación de propiedades residenciales, comerciales o industriales. Asimismo, se habilita para actuar como intermediario en operaciones de compraventa y alquiler, ofrecer servicios de asesoramiento y consultoría inmobiliaria y urbanística, realizar estudios de mercado y análisis de viabilidad, buscar financiamiento y canalizar inversiones en proyectos vinculados al sector.

Fijó el domicilio legal de la inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires y podrá operar por 99 años.

El rol de familia

Liliana Gabriela Rueda, de 60 años, madre de Emilia es central en este emprendimiento empresarial ya que asumirá la presidencia de Perra Exclusive SA, mientras que Emilia estará integrada como socia y directora suplente, según los registros oficiales.

La decisión de asociarse con un familiar en un sector tan regulado como el inmobiliario no sólo responde a un factor de confianza personal, sino también a la intención de consolidar un proyecto que pueda combinar relevancia mediática con profesionalismo de gestión.

Emilia junto a su mamá, en una reciente aparición en redes

Nombre y posicionamiento de la empresa

La denominación de la inmobiliaria, Perra Exclusive, toma inspiración de la propia trayectoria musical de Emilia. El nombre remite a "Exclusive.mp3", uno de los temas que integran su repertorio y que marcó presencia en plataformas digitales en 2023. La adopción de un título ligado de forma conceptual a su obra artística es una estrategia deliberada para remarcar la continuidad de su identidad de marca, aun cuando se adentre en un negocio tradicionalmente ajeno a los espectáculos.

Este tipo de branding puede ayudar a generar un diferencial, especialmente en un sector en el que la competencia por captar la atención de inversores y compradores es intensa. Un nombre distintivo, con resonancia entre seguidores y público general, puede traducirse en reconocimiento inmediato, aunque también supondrá un desafío en términos de legitimidad profesional.

La iniciativa inmobiliaria se suma a otros proyectos empresariales que Mernes viene desarrollando. En 2025 había registrado Grupo Ñe SA, una sociedad vinculada a la producción de espectáculos, contenidos audiovisuales y gestión artística. Mediante esa firma, la cantante maneja aspectos de su carrera profesional más allá de la interpretación, incluyendo la producción de eventos y actividades relacionadas con la industria del entretenimiento.