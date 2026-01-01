Emilia Mernes y Duki, ¿en la dulce espera?: la frase que generó especulaciones en Año Nuevo

La entrerriana Emilia Mernes y su pareja, Mauro Ezequiel Lombardo, conocido artísticamente como Duki, compartieron con sus seguidores cómo despidieron el 2025 y recibieron el Año Nuevo durante unas vacaciones en Estados Unidos. A través de sus redes sociales, la pareja mostró imágenes del descanso elegido luego de un año marcado por viajes, shows y lanzamientos musicales.

Durante el brindis de fin de año, Duki expresó la frase “se viene el pibe”, lo que generó diversas especulaciones entre los usuarios de redes sociales. Hasta el momento, no hubo confirmaciones oficiales y solo trascendió que la expresión formó parte del festejo compartido con su comunidad virtual.

Tras un año de intensa actividad profesional, ambos artistas decidieron cerrar el 2025 con un viaje a un pueblo turístico, alejado de los grandes centros urbanos. En las últimas horas, la oriunda de Nogoyá publicó un álbum de fotos en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 10 millones de seguidores, en el que se observaron escenas de descanso, naturaleza nevada y momentos compartidos con Duki y un grupo cercano de amigos.

El destino elegido

Si bien la pareja no reveló inicialmente el lugar exacto de las vacaciones, un detalle en una de las imágenes permitió identificar el destino. La cantante se fotografió cerca de The Blue Stag Saloon, un restaurante reconocido de la zona, lo que confirmó que el viaje tuvo lugar en la localidad de Breckenridge, en las Montañas Rocosas del estado de Colorado.

Emilia Mernes y Duki (foto Instagram)

Las imágenes mostraron a la pareja y a su círculo cercano en paisajes cubiertos de nieve, en el interior de cabañas y en espacios al aire libre, donde recibieron el nuevo año en un entorno de privacidad.

Publicaciones y repercusión

En las fotos compartidas, Emilia apareció con indumentaria de abrigo en tonos claros, acompañada por accesorios invernales, mientras que Duki y los amigos que los acompañaban también se mostraron preparados para las bajas temperaturas del lugar.

Vacaciones en la nieve (foto Instagram)

Uno de los comentarios destacados fue el del propio Duki, quien escribió: “La última Navidad te di mi corazón, turra, qué lindo te queda el blanco”. Por su parte, la artista acompañó la galería con emojis vinculados al frío y la nieve, sin agregar texto.

El viaje representó una pausa en la agenda pública de ambos artistas. Durante 2025, Emilia Mernes había presentado nuevos lanzamientos musicales, entre ellos “Genio Atrapado”, una versión del clásico de Christina Aguilera, mientras que Duki continuó con giras y proyectos de alcance internacional.

Las publicaciones generaron una amplia interacción en redes sociales, donde los seguidores expresaron interés tanto por el aspecto personal compartido como por los próximos proyectos musicales de la pareja, que decidió iniciar el 2026 rodeada de naturaleza y amistades.