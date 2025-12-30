 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Espectáculos Compartió postales románticas junto a Duki

La entrerriana Emilia Mernes mostró la intimidad de sus vacaciones en la nieve

Luego de un año marcado por giras internacionales y lanzamientos musicales, Emilia Mernes y Duki viajaron con amigos para descansar. La cantante entrerriana compartió postales del viaje en redes sociales.

30 de Diciembre de 2025
Emilia Mernes
Emilia Mernes Foto: Instagram

Tras un 2025 marcado por giras mundiales y lanzamientos de gran repercusión, La cantante entrerriana Emilia Mernes, junto a Mauro Ezequiel Lombardo, conocido artísticamente como Duki, se tomó un descanso y viajó junto a amigos para disfrutar de unos días de relax en el hemisferio norte.

 

La oriunda de Nogoyá publicó un álbum de fotos en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 10 millones de seguidores. En las imágenes se la pudo ver rodeada de amigos, en paisajes invernales y en distintas situaciones de descanso, reflejando un clima de intimidad y disfrute lejos de los escenarios.

(foto Instagram)
(foto Instagram)

Duki no tardó en reaccionar a la publicación y dejó un comentario que llamó la atención de los seguidores. “Laa ultiiimaaa naviiidaddd te dii mi coraaaaazoon oaaaa turrraaaa, ke lindo te queda el blanco”, escribió el artista, en referencia a las postales compartidas por Emilia, donde se la vio vestida de tonos claros y disfrutando del paisaje.

 

Por su parte, Emilia optó por un mensaje más breve y acompañó la galería con una serie de emoticones vinculados al frío, el hielo y la nieve, sin agregar texto. De esa manera, compartió con su público un fragmento de su vida personal, aunque manteniendo cierta reserva sobre los detalles del viaje.

 

Cierre de año y proyectos

 

El descanso llegó luego de un cierre de año intenso para la cantante. Recientemente, Emilia lanzó “Genio Atrapado”, su propia versión del clásico que Christina Aguilera estrenó en 1998. El tema tuvo una rápida repercusión en redes sociales y recibió una respuesta positiva por parte de sus seguidores.

Durante el 2025, ambos artistas mantuvieron agendas cargadas, con presentaciones en distintos países y estrenos que consolidaron su lugar en la escena musical. El viaje representó una pausa en ese ritmo, antes de retomar compromisos profesionales.

 

Las imágenes compartidas reforzaron el interés del público en la pareja, que suele generar repercusión cada vez que muestra momentos de su vida personal. Mientras tanto, sus seguidores aguardan novedades sobre los próximos proyectos musicales que ambos tienen previstos.

 

Las imágenes

(foto Instagram)
(foto Instagram)
(foto Instagram)
(foto Instagram)
(foto Instagram)
(foto Instagram)
(foto Instagram)
(foto Instagram)
(foto Instagram)
(foto Instagram)
(foto Instagram)
(foto Instagram)
(foto Instagram)
(foto Instagram)
(foto Instagram)
(foto Instagram)

Temas:

Emilia Mernes emilia y duki
