El mensaje de Gianinna Maradona tras declarar en el jury contra la jueza Makintach

La hija menor de Diego Armando Maradona dejó dos mensajes en redes sociales antes y después de declarar en el jury contra la jueza Julieta Makintach. En diálogo íntimo con sus seguidores, expresó dolor, bronca y la búsqueda inquebrantable de justicia.
Gianinna Maradona atravesó este miércoles una de las jornadas más difíciles desde que comenzó la causa por la muerte de su padre. La hija menor de Diego Armando Maradona se presentó a declarar en el jury contra la jueza Julieta Makintach, señalada por presuntas irregularidades en el juicio nulo por el fallecimiento del astro. Su presencia en Tribunales estuvo acompañada por dos mensajes publicados en redes sociales, donde expuso la carga emocional y la lucha que mantiene junto a su familia.
Antes de ingresar a la sala, Gianinna dejó un posteo contundente que reflejó la crudeza del momento que enfrentaba. El mensaje anticipó el tono de la declaración que daría horas más tarde y evidenció el peso que implica, para ella y su entorno, revivir los hechos vinculados a la muerte del ídolo futbolístico.
“Voy con el corazón en la mano”
Previo a su declaración, Gianinna escribió un mensaje marcado por la angustia y el compromiso personal: “Y ahora voy y yo en mi alma camino a revolver mierda, a que el corazón se vuelva a estrujar, pero por vos al fin del mundo… La verdad es la verdad, ayer, hoy y siempre. Con los dos huevos con los que no nací, pero que tengo porque soy tu hija. Caiga quien caiga, me da igual”. Sus palabras dejaron en claro la intensidad emocional que atraviesa cada vez que debe enfrentarse al expediente judicial.
En su publicación, también reafirmó el peso simbólico y afectivo de la lucha que sostiene junto a su hermana Dalma, remarcando que ambas deben enfrentarse no solo a la exposición pública, sino a frustraciones judiciales sostenidas a lo largo de los años.
El testimonio y la crudeza del momento
Cinco horas después de la primera publicación, Gianinna compartió un segundo mensaje, en esta ocasión relatando cómo vivió su declaración ante el tribunal. “Fue más difícil de lo que pensaba”, escribió, y describió la escena como una experiencia angustiante: “Parece una película de suspenso, pero es de terror. Una sala con gente desconocida que te mira fijamente y solo te quiere escuchar a vos, y tu voz está entrecortada y no podés seguir hablando sin llorar”.
Relató que, pese a las lágrimas y la tensión, continuó declarando porque necesitaba aportar a la búsqueda de la verdad. Agradeció a quienes la acompañaron y contuvieron en la sala, destacando el apoyo emocional de allegados y personal presente durante la audiencia.
El apoyo de la gente al salir de Tribunales
Tras finalizar su testimonio, Gianinna se encontró con muestras espontáneas de cariño de parte de personas que se encontraban en el lugar. Agradeció especialmente a una mujer que la abrazó cuando estalló en llanto y a quienes se acercaron con palabras de aliento, un sticker de Maradona y hasta un café. La escena, según describió, la ayudó a recuperar el aliento en un día “nuevamente difícil”.
Una promesa dirigida al cielo
En el cierre de su mensaje, Gianinna expresó un deseo y una promesa: “Quiero volver a creer en la justicia argentina y que todos paguen por el daño que te hicieron y siguen haciendo. Vas a tener la justicia que te merecés, papá, te lo prometo”.
También contó que, tras salir de Tribunales, pasó por la casa de Diego en La Plata “porque solo quería estar en sus brazos”. Agradeció el acompañamiento incondicional de su madre, Claudia Villafañe, a quien definió como “espectacularmente incondicional”. (Teleshow)