Espectáculos

Ayelén Paleo: “Estoy en mi peor momento”

La mediática habló tras la detención de su madre y negó todas las acusaciones. Dio una entrevista donde aseguró que su mamá es inocente, criticó a los medios y relató el impacto emocional que atraviesa.

1 de Septiembre de 2025
Ayelén Paleo
Ayelén Paleo Foto: Instagram

Ayelén Paleo se mostró completamente quebrada por la detención de su madre y por las versiones mediáticas que, según denunció, distorsionaron la realidad y afectaron profundamente a ambas.

 

“Estoy en mi peor momento porque no me puedo quedar callada ante tanta injusticia. Se dijeron cosas horribles de mí y sobre mi mamá”, expresó, visiblemente afectada. La mediática salió con fuerza a desmentir rumores que la vinculan con delitos gravísimos: “Se habló de trata de personas, de pedofilia, de personas encerradas en un micro. Por el amor de Dios, eso es enfermo, eso es gravísimo”, exclamó durante el programa Infama.

Paleo defendió con vehemencia a su madre, asegurando que no tiene nada que ver con los delitos que se le atribuyen: “Mi mamá es absolutamente inocente. Siempre trabajó con respeto. Es una mujer buena”, afirmó.

 

Contra los medios

También apuntó directamente contra los medios y algunas personas del espectáculo, a quienes responsabilizó por la difusión de información falsa: “Inventaron que vivía en Puerto Madero, eso es un error. Dijeron que organizaba fiestas, que me drogo. Soy la persona más sana de la historia. Todo eso lo van a tener que demostrar en la justicia. Son puras mentiras y puras injurias”, disparó.

Entre lágrimas, Ayelén se refirió al profundo daño que siente haber sufrido durante años, incluso desde muy joven: “Hicieron un espectáculo con nuestro dolor. La gente que ahora me señala es la misma que hizo plata conmigo desde que yo tenía 18 años. Los mismos que lucraron con un video íntimo que a mí me arruinó la vida. Desde entonces tomo antidepresivos, pastillas para dormir, tengo ansiedad y miedo”, reveló.

Ayel&eacute;n Paleo con su madre. Archivo
Ayelén Paleo con su madre. Archivo

Además, denunció que siente que la situación no apunta directamente a su madre, sino que hay un trasfondo personal: “Esto no es contra mi mamá, esto lo hacen en contra mía. Ya no tengo 19 años”, dijo con la voz quebrada.

 

“Conmigo hicieron trata todo el tiempo"

En un tramo aún más crudo de la entrevista, lanzó una frase que dejó helados a todos en el estudio: “Conmigo hicieron trata todo el tiempo. Los que deberían estar esposados son otras personas. Si algún día aparezco con un tiro, averigüen”, advirtió, en un pedido urgente de ser escuchada.

 

Finalmente, se refirió a Carmen Barbieri, según contó, que la denunció falsamente por amenazas: “No me interesa esa persona. Dijo que la amenacé de muerte. ¿Qué le pasa a esa mujer? Le deseo lo mejor”, concluyó, sin dar nombres.

Temas:

Ayelen Paleo Trata de Personas detención Madre
