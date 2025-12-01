Axel publicó un mensaje tras la muerte de cuatro fans: “Las conocía”

El cantante expresó un profundo dolor por el trágico accidente vial ocurrido en Santa Fe y envió sus condolencias a las familias de las víctimas.
Axel compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales luego del accidente en el que murieron cuatro mujeres integrantes de su club de fans. El hecho ocurrió tras su concierto en Melincué, Santa Fe, y el artista aseguró estar “con el corazón completamente roto”.
“Ayer, después del concierto, ocurrió una tragedia que me tiene el corazón completamente roto”, comenzó escribiendo en una carta abierta. “Cuatro chicas que venían de distintos lugares del país, que habían sido parte de esa noche tan especial, sufrieron un accidente en la madrugada... y lamentablemente perdieron la vida”.
El músico recordó especialmente que varias de ellas eran parte del Fans Club oficial, seguidoras que lo acompañaban hace años: “Algunas eran chicas que conocía, que veía siempre adelante en los conciertos, con su alegría y su energía”.
Axel también mencionó a una fanática a la que había abrazado recientemente: “Con una de ellas, Clau Risso, me saqué una foto el sábado en el concierto de Rosario”.
Profundamente afectado, cerró su mensaje enviando acompañamiento a las familias: “Me siento sumamente triste por lo sucedido y quiero expresar mi dolor más profundo y mis condolencias a sus familias, a sus amigos… No existen palabras que alivien algo así. Les envío mi más sincero abrazo, el respeto y el acompañamiento, aunque sea desde la distancia”.
Cómo fue el accidente en el que murieron las fanáticas de Axel
Cinco personas perdieron la vida este viernes en un choque frontal ocurrido en la ruta provincial 90, a la altura de Santa Fe. En el siniestro estuvieron involucrados tres vehículos, que quedaron completamente destruidos. El tránsito permaneció cortado por más de seis horas.
Según la reconstrucción realizada por Bomberos Voluntarios de Alcorta y la Policía de Seguridad Vial, un auto conducido por Javier Alberto Pellegrini, de 49 años, impactó de frente contra otro vehículo en el que viajaban cuatro mujeres provenientes de Máximo Paz, quienes regresaban del recital gratuito de Axel en Melincué.
En una tercera camioneta viajaban dos hombres que resultaron ilesos. Las víctimas fueron identificadas como Nancy Gloria Albarracín (63), Nanci Marcela Beliera (58), Marisa Grimi (58) y Claudia Patricia Risso (56). Dos de ellas se desempeñaban como docentes. Albarracín llegó a ser rescatada con vida, pero falleció minutos después en el hospital Samco de Alcorta. El otro fallecido es Pellegrini, un vecino de Alcorta muy conocido en la zona.
El impacto fue tan violento que los autos quedaron irreconocibles. Los rescatistas debieron realizar maniobras complejas para retirar los cuerpos. “A una de las mujeres logramos sacarla con vida, pero murió minutos después”, señaló Sergio Cirucich, jefe de Bomberos de Alcorta.
La ruta provincial 90 permaneció totalmente cortada hasta las 6:30, mientras se realizaban pericias, planimetrías y relevamientos fotográficos.
La causa quedó a cargo de la fiscal Analía Saravalli, de la Fiscalía Regional de Villa Constitución, quien ordenó autopsias en el Instituto Médico Legal y el traslado de los cuerpos. Las circunstancias del choque aún se investigan y serán claves las pericias mecánicas y el análisis del trazado para determinar cómo ocurrió la tragedia que enluta a dos comunidades separadas por apenas 16 kilómetros. (Todo Noticias)