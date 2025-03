Alex Caniggia siempre polémico: "El rico no tiene que ayudar al pobre, el pobre tiene que trabajar"

Alex Caniggia volvió a estar en el centro de la polémica tras sus declaraciones sobre la pobreza y el trabajo. Conocido por exhibir y ostentar su lujoso estilo de vida en redes sociales, el mediático defendió la idea de que quienes tienen dinero no deben ayudar a los más necesitados.

"Se piensan que el que tiene plata tiene que ayudar a los pobres y no, el pobre tiene que ir a trabajar. ¿Cómo creen que hice mi fortuna? Trabajo desde los 19 años en televisión. Ahora expandí mi mercado, ya no hago más televisión, hago otros negocios y soy representante de fútbol”, expresó Caniggia.

Además, reafirmó su postura con un mensaje contundente: “No es así, el rico no tiene que ayudar al pobre. No, no, no. El pobre tiene que trabajar y ganarse su plata. Nadie en la vida le debe nada a nadie. La vida no te debe nada”.

Las declaraciones del hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis generaron una fuerte repercusión en redes sociales, donde recibió tanto apoyo como críticas.

Mientras algunos coincidieron con su visión sobre el esfuerzo y la autosuperación, otros lo cuestionaron por su falta de empatía y por provenir de una familia adinerada.