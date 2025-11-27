Aldana Masset se pronunció sobre su participación en Miss Universo 2025: "Cierro esta etapa con el corazón en paz"

La modelo y Miss Argentina, Aldana Masset, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales tras su participación en el certamen Miss Universo 2025, donde no logró posicionarse entre las finalistas. En su publicación, Masset agradeció a sus seguidores y compañeros, a la vez que expresó su decepción por la evaluación del certamen, resaltando el esfuerzo y sacrificio que implicó su participación. La joven aseguró que cierra esta etapa con “el corazón en paz” y con la certeza de que lo mejor está por venir.

Foto: Instagram de Aldana Masset.

"Soy una persona que siempre se aleja de cualquier tipo de conflicto", comenzó Aldana en su publicación, en la que se mostró reflexiva sobre los altibajos de la competencia. A pesar de no haber alcanzado un puesto destacado, Masset expresó su felicidad por el éxito de sus compañeras que lograron avanzar en el certamen y destacó el esfuerzo y dedicación de todas las participantes. "Las felicito porque a ustedes si se les reconoció su esfuerzo y disciplina", comentó, refiriéndose especialmente a la ganadora, Fátima Bosch, y las concursantes que lograron colocarse en los diferentes tops.

"El esfuerzo no fue reconocido": La decepción de Aldana Masset

Aldana también aprovechó la oportunidad para expresar su profunda decepción con la forma en que se evaluó el concurso. "Mi decepción radica exactamente en eso: en la forma en que se evaluó el concurso", escribió, haciendo referencia al esfuerzo personal y colectivo de las participantes que, a pesar de la dedicación y trabajo incansable, no fueron reconocidas de la manera que consideraba justa. Masset detalló el sacrificio que implicó su participación en el certamen: "Noches sin dormir para estar siempre impecables, días sin desayunar, jornadas enteras practicando pasarela, clases de oratoria", enumeró, describiendo la preparación exhaustiva que llevó a cabo junto a su equipo.

Foto: Instagram de Aldana Masset.

A lo largo de su publicación, la joven resaltó que más allá del resultado del concurso, se siente orgullosa de lo que ella y sus compañeras han logrado, tanto en lo personal como en lo colectivo. "Hablo por mí y por todas mis compañeras que dimos absolutamente todo en este concurso", afirmó, dejando claro que, a pesar de no haber alcanzado la meta de llegar al top, el verdadero valor de la experiencia radica en el crecimiento personal y en el impacto que su participación generó en cada uno de los países representados.

Agradecimiento y mirada al futuro: "Lo mejor está por venir"

A pesar de la decepción, Aldana Masset se mostró agradecida por todo lo vivido y por las personas que la apoyaron a lo largo del proceso. "Me quedo feliz por todo lo vivido, por las personas maravillosas que he conocido y por esta experiencia única que nadie me la va a quitar", escribió, destacando la importancia de la vivencia en sí misma. Además, expresó su gratitud hacia quienes la acompañaron y brindaron su apoyo incondicional. "Gracias a cada persona por su apoyo, por su cariño y por todo el amor que nos han brindado", manifestó.

Foto: Instagram de Aldana Masset.

La joven cerró su mensaje con un poderoso mensaje de fortaleza: "Hoy cierro esta etapa con el corazón en paz, con gratitud por el camino recorrido y con la certeza de que todo lo que viene será aún mejor". Aldana concluyó su reflexión con una frase que resume su filosofía de vida: "Las coronas pasan... pero la fortaleza, la integridad y la pasión con la que una enfrenta la vida permanecen para siempre". Con estas palabras, la Miss Argentina dejó claro que, más allá de los resultados, su verdadera satisfacción proviene del proceso vivido y de los aprendizajes adquiridos.