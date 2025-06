A Susana Giménez le pareció “una ridiculez” lo que dijeron de Darín

Susana Giménez está nuevamente en la Argentina y su presencia no pasó desapercibida. En las últimas horas, la diva compartió en sus redes sociales imágenes junto a autoridades de Telefe, lo que generó un fuerte revuelo entre sus seguidores y la prensa del espectáculo. El reencuentro con quienes fueron sus socios durante años avivó las especulaciones sobre una posible vuelta a la televisión con su histórico programa.

Si bien aún no hay un anuncio oficial, el gesto de mostrarse públicamente con ejecutivos del canal es interpretado por muchos como una señal clara de que algo se está gestando. La foto fue tomada en los estudios de Martínez, y rápidamente se volvió viral, generando expectativa tanto en el público como en el ambiente artístico.

En diálogo con el programa Intrusos, Susana confirmó que está trabajando en un nuevo proyecto, aunque prefirió mantener el misterio sobre los detalles: "Tengo reunión tras reunión. Vamos a hacer algunas cosas, pero no el programa de siempre. No lo voy a contar ahora porque sino me lo copian", afirmó, dejando la puerta abierta a múltiples interpretaciones.

Un formato distinto, con invitados pero sin teatro

La diva de los teléfonos aclaró que este regreso no será con el formato tradicional que la consagró durante décadas, pero sí anticipó que habrá figuras invitadas. Lo que todavía no está claro es si incluirá los recordados juegos que solían ser el alma del programa.

Con su habitual tono simpático pero firme, Susana esquivó cualquier intento de la prensa por sacarle más información: "No me vas a sacar nada de mentira, verdad...", respondió entre risas, dejando en claro que prefiere manejar la expectativa con cautela.

Consultada sobre su vínculo con Tomás Yankelevich, figura clave en la estructura de Telefe, la conductora reveló que mantiene una estrecha relación con él: "Me veo todo el tiempo con Yankelevich porque él vive en Punta del Este y comemos mucho juntos", contó. Además, descartó cualquier posibilidad de regresar al teatro y reveló sus planes más personales: "No voy a hacer teatro, estoy cansada, quiero viajar, me voy a Estados Unidos a ver el partido de Messi, que quiero verlo jugar en Miami, de paso tengo que pagar cuentas".

Opiniones filosas sobre Darín y los escándalos mediáticos

Fiel a su estilo, Susana también se refirió a la reciente polémica que protagonizó Ricardo Darín tras sus declaraciones sobre el precio de las empanadas en la mesa de Mirtha Legrand. Lejos de esquivar el tema, la diva dio su opinión con claridad: "Me pareció una estupidez. Las que él paga, le cuestan eso. Por supuesto que hay de 16 y de 12 mil, ya estuve viendo", dijo, restando dramatismo a una discusión que se volvió viral.

La conductora, que mantiene una amistad con Darín, cuestionó la magnitud que tomó el asunto en los medios y redes sociales: "Por más que Ricardo sea mi amigo, se armó una cosa nacional que fue un ridiculez", comentó con tono crítico.

Finalmente, Susana cerró su intervención diciendo: "El chusmerío no lo soporto más, de Wanda no sé nada, pero veo todo", afirmó. Con estas palabras, evitó pronunciarse sobre otras figuras del espectáculo como Marley y Viviana Canosa, prefiriendo mantener su perfil reservado mientras cocina su enigmático regreso.

