YPF planea vender hamburguesas de McDonald's y lanzar una tarjeta de crédito en 2026

La petrolera avanza en acuerdos para ampliar su oferta en estaciones de servicio y proyecta lanzar una tarjeta de crédito propia en 2026. La iniciativa apunta a competir en el negocio financiero digital.
La petrolera YPF quiere reforzar su estrategia de marca el año que viene mediante acuerdos comerciales con marcas tradicionales de la Argentina que mejoren la experiencia de sus clientes en las estaciones de servicio.
Entre otros, YPF buscará cerrar acuerdos con McDonald's para vender sus hamburguesas en las estaciones "premium" y con Farmacity para comercializar sus productos.
Pero además la petrolera que tiene casi el 60% de las ventas de nafta y gasoil en el país intentará expandir su negocio fintech, y lanzar su tarjeta de crédito en alianza con Mastercard, luego de obtener una licencia para operar como banco.
Los múltiples tentáculos de YPF en la cercanía con el cliente se complementan con el plan para reforzar sus inversiones en el shale oil y gas de Vaca Muerta, y la búsqueda del financiamiento para el proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL). Entre la producción de petróleo y gas, la refinación y las ventas de combustibles, planea desembolsos por más de 6.000 millones de dólares en 2026.
Estaciones de servicio YPF
La idea de Horacio Marín, presidente y CEO de la petrolera con sede en Puerto Madero, es segmentar en cuatro categorías a las más de 1.700 estaciones de servicio de YPF:
YPF Black, donde venderá productos premium como las hamburguesas de McDonald's -tras un acuerdo que trabaja con Arcos Dorados, que tiene la licencia de la marca en Argentina- y empanadas de Nuestras Costumbres Criollas.
YPF Full, que mantendrá la oferta actual con hamburguesas propias de YPF, que es el segundo mayor vendedor de ese producto en el país por la capilaridad de la red en todo el país.
YPF Low Cost o "Refiplus", que transformará a las estaciones de servicio de Refinor que le compró a José Luis Manzano.
YPF ACA, que continuará tal como está en los casi 200 puntos del país, y en el que intentará acercar a Farmacity a pequeñas localidades del interior.
Las YPF Black serán por lo menos 8, entre ellas la de avenida Figueroa Alcorta y Echeverría, en el barrio porteño de Belgrano; la de Nordelta; la de Pilar, sobre la ruta 8; y la de Leones, Córdoba, sobre la ruta 9, entre otras.
Mientras tanto, las YPF Full mantendrán su estética y oferta actual, que llevaron a la petrolera a ser el mayor vendedor de café y medialunas, y a pelear alto en el ranking de hamburguesas, por encima de marcas tradicionales como Mostaza y Burger King. Cuentan en la empresa que la estación de servicio de Dolores, sobre la ruta 2, es el lugar donde más hamburguesas se despachan en el país.
Las tiendas de retail le generan a YPF una facturación anual cercana a los US$ 500 millones y se trata de un negocio donde puede tener mejores márgenes que en las ventas de combustibles, segmento de mayor volumen al que se busca impulsar.
De hecho, sus principales competidores, Axion y Raízen, también desarrollaron estrategias similares. La marca de Pan American Energy (PAE) instaló las Paradas Sangucheras en sus tiendas Spot! con el cocinero Lele Cristobal, de Café San Juan, y acaba de lanzar un acuerdo con La Mantequería, reconocida por la calidad de sus facturas.
Mientras tanto, la empresa que opera la marca Shell se especializó en la venta de empanadas en sus tiendas Select.
Tarjeta de crédito YPF, la próxima apuesta
Por otro lado, YPF también apuesta a una expansión con su app YPF Digital, que este año consiguió la aprobación del Banco Central (BCRA) para ser proveedor de cuentas de pago.
Hacia adelante, la compañía quiere convertirse en un banco, captar depósitos y ser una posible vía para el cobro de sueldos, jubilaciones y planes sociales, en abierta competencia con Mercado Libre y Ualá. El lanzamiento de una tarjeta de crédito en alianza con Mastercard está entre las opciones que se analizan.
La app YPF Digital ya permite los pagos en dólares en las estaciones de servicio y podía generar un negocio de US$ 300 millones por año en el mediano plazo.(Clarín)