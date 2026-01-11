La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025

A pesar de los problemas de financiación, el sector de la venta de los autos usados superó el nivel de 2013. El ranking de los más vendidos.
A pesar de las dificultades para obtener financiación, la venta de autos usados alcanzó un récord histórico en el 2025, informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA). El año pasado se comercializaron 1.887.024 vehículos usados, un 8,12% por encima de igual período de 2024 (1.745.335 unidades), según el informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
El anterior récord se había registrado en 2013 con 1.855.032 unidades.
En diciembre se vendieron 151.994 vehículos, una baja del 5,32% comparado con diciembre de 2024 (160.539 vehículos). Comparado con noviembre 2025 (132.089 unidades), la suba llegó a 15,07%.
El Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. En 2025 se comercializaron 104.581 unidades de este modelo.
Al respecto, el presidente de la Cámara del Comercio Automotor, Alberto Príncipe, dijo que el 2025 "mostró que el mercado de autos usados está más vivo que nunca. El reacomodamiento de las variables económicas que se llevaron a cabo durante el año, mostraron sus resultados en el sector”.
El directivo destacó que el 2025 “se convirtió en el año récord histórico de comercialización de autos usados con un volumen de 1.887.024 vehículos”. El anterior récord había sido en el 2013, con 1.855.032 unidades.
Príncipe indicó que “este 2026 nos enfrenta a desafíos. Uno es trabajar en conjunto con las entidades financieras para poder lograr tasas de financiación adecuadas y en línea para desarrollar las ventas de las unidades, herramienta fundamental que hoy todavía se encuentran fuera de los valores adecuados”.
Además, expresó que están "actualizando al sector en todo el país con herramientas tecnológicas actualizadas tendientes al mejoramiento de la comercialización de los stocks y a la interacción dentro de un sistema tecnológico eficaz".
"El desafío de lograrlo se verá reflejado en un mejor acceso del público a la compra de un auto usado y por ende del crecimiento en el volumen de ventas por parte de las agencias de Argentina”, sostuvo Príncipe.
“En cuanto a expectativas, debemos esperar que transcurra el primer semestre para tener una tendencia sobre como evolucionaran las ventas durante este año”, explicó.
Ranking de autos usados de diciembre
VW Gol y Trend: 8.258
Toyota Hilux: 6.018
VW Amarok: 4.281
Chevrolet Corsa y Classic: 4.234
Ford Ranger: 4.212
Ford EcoSport: 3.243
Toyota Corolla: 3.194
Peugeot 208: 2.909
Fiat Palio: 2.796
Ford Fiesta: 2.632
Ranking de autos usados 2025
VW Gol y Trend: 104.581
Toyota Hilux: 74.097
Chevrolet Corsa y Classic: 55.501
VW Amarok: 50.957
Ford Ranger: 50.552
Ford EcoSport: 39.401
Toyota Corolla: 38.205
Peugeot 208: 38.079
Fiat Palio: 35.938
Ford Ka: 33.516
Provincias que crecieron en el período enero-diciembre
Formosa: 29,68%
Santiago del Estero: 25,24%
Neuquén: 23,73%
Jujuy: 17,12%
Catamarca: 17,11%
La Rioja: 16,19%
Salta: 15,99%
Chubut: 15,79%
Río Negro: 14,31%
Chaco: 13,30%
Corrientes: 12,47%
Tucumán: 11,89%
San Juan: 9,38%
Córdoba: 9,30%
San Luis: 9,29%
Santa Cruz: 7,90%
Misiones: 7,59%
Entre Ríos: 7,21%
Mendoza: 6,74%
Santa Fe: 6,50%
Pcia. Bs.As.: 6,39%
La Pampa: 6,74%
CABA: 3,19%
Tierra del Fuego: 2,84%