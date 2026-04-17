El conflicto por las tarifas del transporte de granos mantiene en alerta al sector productivo, con negociaciones sin avances y reclamos de los transportistas que advierten por una pérdida de rentabilidad en la actividad.

En ese contexto, el secretario gremial de la Federación de Transportadores Argentinos (FeTRA), Claudio Enri, explicó a Elonce que el principal problema radica en la diferencia entre las tarifas vigentes en algunas regiones y los costos reales del servicio.

“Somos la cadena más oxidada del eslabón de la comercialización”, sostuvo, al señalar que cualquier reducción en la tarifa impacta directamente en la rentabilidad del transportista.

Transportistas reclaman aumento de tarifas para fletes: “Somos el eslabón más oxidado de la cadena”

Diferencias en las tarifas y reclamos del sector

Según detalló, la tarifa de referencia nacional surge de estudios de costos avalados por universidades y consensuados entre distintas entidades del sector.

Sin embargo, cuestionó que algunas organizaciones -como Federación Entrerriana de Cooperativas (FEDECO) fijan valores entre un 25% y 30% por debajo de esos parámetros, lo que genera distorsiones en el mercado.

“Hay una pequeña diferencia entre nuestras tarifas porque están hechas con la misma receta, pero no puede haber una diferencia tan grande como la que se está viendo”, remarcó en diálogo con Moviendo el Avispero, el programa que se emite todos los jueves por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.

Impacto en la actividad y el parque automotor

Aunque hoy el centro de la discusión lo ponga el precio del gasoil, que fruto de los conflictos en Medio Oriente aumentó más del 20% en lo que va del año, lo cierto es que desde el sector muchos consideran a esto la gota definitiva que rebalsó el vaso de la paciencia de los transportistas.

Claudio Enri, de FeTRA, en Moviendo el Avispero (foto Elonce)

El dirigente advirtió que esta situación afecta directamente la sustentabilidad del transporte de carga de granos, generando un deterioro en el parque automotor.

Indicó que, debido a los bajos ingresos, muchos transportistas no pueden renovar sus unidades, lo que impacta en la calidad del servicio y en la seguridad.

Además, explicó que la actividad no está regulada, sino que se rige por tarifas de referencia, lo que facilita acuerdos por debajo de los valores recomendados.

Pedido de transparencia en el mercado

Desde FeTRA propusieron utilizar la tarifa nacional como referencia para ordenar el mercado y permitir acuerdos, pero dentro de parámetros razonables.

“Queremos que se transparente el mercado”, afirmó Enri, al insistir en la necesidad de establecer una base común para evitar distorsiones.

En ese sentido, sostuvo que la tarifa inicial ronda valores establecidos por kilómetro, con incrementos progresivos según la distancia recorrida. “De 0 a 10 kilómetros, la tarifa es de 10.015 pesos. Y después aumenta paulatinamente con los kilómetros: por ejemplo, a los 11 kilómetros es 10.251 pesos”, explicó Enri.

Medidas y continuidad del conflicto

El representante del sector aclaró que las recientes protestas no fueron medidas de fuerza, sino reclamos amparados constitucionalmente en el derecho a peticionar.

Explicó que el objetivo fue lograr un acercamiento entre FeTRA y FEDECO para discutir la tarifa y alcanzar consensos.

Finalmente, remarcó que la federación busca “esclarecer y aportar” para encontrar una solución que permita sostener la actividad y garantizar el funcionamiento de la cadena productiva.