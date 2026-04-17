El consumo de carne cayó 10% en lo que va del año, así lo reveló el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), al exponer que -entre enero y marzo- los argentinos consumieron un total de 512,8 mil toneladas de ese producto.

Para Gonzalo Álvarez Maldonado, representante de Coninagro en la Mesa Nacional de la Carne, la situación responde a factores económicos estructurales más que a un aumento aislado de precios.

“Estamos en los últimos 20 años con los consumos más bajos”, afirmó, al tiempo que indicó que el costo de la carne “ha dado un salto o adecuación de los precios” tras un período de atraso en el mercado interno. De hecho, apuntó: “Ven los precios, pero no la relación costo-rentabilidad”.

Menor oferta y recomposición del mercado

El dirigente explicó que la suba de precios se vincula con la recomposición del stock ganadero, luego de dos años de sequía que obligaron a muchos productores a liquidar hacienda por falta de alimento.

Ese proceso generó una sobreoferta en el pasado y, actualmente, una menor disponibilidad de animales, lo que impacta en los valores del mercado.

Cayó el consumo de carne: “Ven los precios, pero no la relación costo-rentabilidad”

Sin embargo, aclaró que la carne no es el único producto que aumentó, sino que forma parte de un contexto inflacionario generalizado. "El problema fundamental es la economía", apuntó.

"El problema lo está sufriendo toda la Argentina, tanto quienes acompañaron al gobierno como quienes no, y todos están haciendo un esfuerzo importante’, expresó al reclamar a la gestión de Javier Milei "empezar a ver lo micro, que son los bolsillos de los argentinos, los servicios, las tarifas y el costo del combustible".

Impacto en el consumo interno

Álvarez Maldonado remarcó que la principal causa de la caída en el consumo es la pérdida de ingresos de la población. “Los recursos de nuestra población son menores, entonces hay una disminución en el consumo”, explicó, al señalar que los consumidores optan por alternativas más económicas como el pollo o el cerdo.

También indicó que el consumo interno absorbe alrededor del 70% de la producción de carne vacuna, por lo que el mercado local resulta clave.

Costos y reclamos del sector

El referente agropecuario expresó preocupación por la falta de políticas que impulsen la producción, y mencionó como principales dificultades la presión impositiva y la falta de financiamiento.

En ese sentido, sostuvo que el sector mantiene niveles de stock similares a los de hace décadas, lo que limita el crecimiento productivo.

"Se requieren políticas activas tanto del Estado nacional como provincial, con financiamiento y acceso al crédito, especialmente orientado al sector productivo", insistió Álvarez Maldonado.

Además, advirtió que el aumento de los combustibles impacta directamente en los costos de producción y en toda la cadena de alimentos.

Exportaciones y perspectivas

Sobre el comercio exterior, explicó que las exportaciones no inciden directamente en el precio interno, ya que los cortes destinados al exterior son diferentes a los que se consumen en el país.

No obstante, destacó la importancia de ampliar mercados para generar divisas y fortalecer la economía nacional.

Finalmente, consideró que Argentina tiene potencial para crecer en producción de alimentos, aunque remarcó la necesidad de medidas económicas que acompañen al sector.