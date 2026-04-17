Créditos hipotecarios: bancos reducen tasas y definen el ingreso necesario para acceder

El mercado de créditos hipotecarios registró en abril un cambio de tendencia, impulsado por la baja de tasas en distintas entidades bancarias, lo que comienza a reconfigurar el acceso al financiamiento para la vivienda.

Según datos recientes, el promedio del sistema se ubicó en torno al 9,4%, un nivel similar al de julio de 2025, luego de varios meses en los que las tasas habían superado el 10% y frenado la actividad.

Este movimiento en los créditos hipotecarios responde, en parte, a una mayor liquidez de los bancos y a la necesidad de volver a dinamizar la colocación de préstamos, en un contexto donde el mercado inmobiliario había mostrado señales de desaceleración.

Qué bancos bajaron las tasas

En las últimas semanas, varias entidades ajustaron sus condiciones en los créditos hipotecarios, con reducciones significativas en algunos casos.

Entre los principales cambios, se destacan las bajas aplicadas por Credicoop, que redujo su tasa del 12,5% al 8%, y por Banco Macro, que pasó del 15% al 8,5%. También se sumó el Banco Patagonia, con una baja hasta el 9,7%.

A su vez, otras entidades ya ofrecían condiciones más competitivas, como el Banco Nación, con tasas cercanas al 6% más UVA para clientes con acreditación de haberes, o el ICBC, con líneas desde el 6,9% en determinados perfiles.

El nuevo escenario marca un retorno de los créditos hipotecarios a niveles más accesibles en términos de tasa, aunque con diferencias según el perfil del cliente.

Impacto en el mercado inmobiliario

La reducción en el costo del financiamiento tiene un efecto directo sobre el mercado de propiedades. Cada punto menos en la tasa implica una cuota más baja y mejora la capacidad de acceso.

Durante el período de tasas elevadas, muchas operaciones no se concretaron y se registró una caída en las escrituras, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia.

Con este ajuste en los créditos hipotecarios, comenzaron a reactivarse consultas y operaciones, especialmente en el segmento de primera vivienda, que había sido el más afectado.

Cuánto se necesita para comprar una vivienda

Más allá de la baja de tasas, el principal condicionante sigue siendo el nivel de ingresos requerido para acceder a los créditos hipotecarios.

Para una propiedad valuada en US$100.000, con una financiación del 70% al 80%, el monto del préstamo se ubica entre US$70.000 y US$80.000.

En ese escenario, la cuota inicial ronda entre $750.000 y $1.000.000, dependiendo de la entidad, el plazo y el perfil del solicitante.

Esto implica que los ingresos necesarios se ubican entre $3 millones y $4 millones mensuales, bajo el criterio de que la cuota no supere el 25% de los ingresos.

A pesar de la mejora en las tasas, los bancos mantienen requisitos exigentes, como ingresos formales comprobables, antigüedad laboral y buen historial crediticio, lo que limita el acceso a una parte importante de la población.