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Economía Créditos hipotecarios

Banco Nación respondió a los cuestionamientos y negó cambios en el otorgamiento de créditos

La entidad salió a aclarar su política de financiamiento tras cuestionamientos y aseguró que mantiene las condiciones vigentes sin excluir a ningún grupo de clientes en el acceso a préstamos.

13 de Abril de 2026
Banco Nación.
Banco Nación.

La entidad salió a aclarar su política de financiamiento tras cuestionamientos y aseguró que mantiene las condiciones vigentes sin excluir a ningún grupo de clientes en el acceso a préstamos.

El Banco Nación aseguró que no realizó modificaciones en los criterios para otorgar créditos y salió a aclarar su política tras cuestionamientos recientes sobre el acceso a financiamiento. La entidad sostuvo que mantiene sin cambios las condiciones establecidas para sus líneas hipotecarias.

 

A través de un comunicado oficial difundido por su área de prensa, la institución remarcó que “no ha modificado ningún criterio de elegibilidad” y agregó que tampoco cambió “ningún régimen de otorgamiento”, ni excluyó “a ningún grupo” de sus clientes.

 

 

La aclaración se da luego de denuncias que se hicieron públicas en los últimos días, vinculadas a presuntos beneficios en la asignación de préstamos, lo que llevó al banco a fijar posición.

 

Cómo son los requisitos vigentes

 

Según la reglamentación vigente de la línea +Hogares, los créditos están destinados a personas en relación de dependencia que trabajen en el sector público o en empresas con participación estatal mayoritaria.

 

También pueden acceder empleados de compañías vinculadas al Grupo YPF, personal del propio banco y del Grupo Nación, así como clientes que perciban sus haberes a través de la entidad.

 

Banco Naci&oacute;n.
Banco Nación.

 

En el caso del Banco Nación, se contempla además la posibilidad de incluir hasta dos titulares y dos codeudores, quienes deben ser familiares directos y cumplir con las condiciones establecidas.

 

Respuestas ante cuestionamientos

 

Desde la entidad insistieron en que todos los solicitantes deben cumplir con los mismos requisitos. En ese sentido, el subgerente general de Banca Minorista, Mario Zagaglia, afirmó que “no existe ningún tipo de acomodo” en el otorgamiento de los créditos.

 

 

El funcionario remarcó que los criterios de evaluación responden a parámetros de solvencia y capacidad de pago, sin excepciones.

 

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó la postura del banco y sostuvo que las condiciones son iguales para todos los clientes, tanto en tasas como en plazos y montos.

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