Supermercado mayorista entró en concurso de acreedores tras una fuerte caída de ventas

Supermercado mayorista entró en concurso de acreedores tras desplome de ventas, cierre de sucursales y más de 100 despidos. La firma reportó un desplome del 42%, conflictos gremiales, juicios millonarios y problemas de abastecimiento que complicaron su operatoria.
La empresa mayorista Caromar, dedicada a la venta de productos de limpieza y perfumería, entró en concurso preventivo de acreedores tras registrar una caída cercana al 42% en su facturación, en un contexto de recesión, conflictos sindicales y deterioro operativo. La firma había cerrado su fábrica en 2024, reducido su estructura y avanzado con despidos masivos.
El proceso judicial se tramitó en el Juzgado Comercial N°1 bajo la figura de “gran concurso”, luego de que la compañía reconociera que no pudo afrontar pagos de salarios ni compromisos con proveedores. Según detalló, la crisis fue el resultado de una combinación de factores económicos y operativos.
En los últimos meses, la empresa cerró cuatro sucursales ubicadas en Mar del Plata, Burzaco, La Tablada y San Justo, y despidió a alrededor de 120 trabajadores. Actualmente, mantiene cinco locales activos en distintas provincias, pero con una estructura considerablemente más reducida.
Caída del consumo y presión competitiva
La compañía explicó que el punto de quiebre comenzó en 2024, cuando su operación dejó de generar ganancias. En ese momento, contaba con unos 300 empleados y una estructura diseñada para un nivel de ventas que ya no existía.
Entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, las ventas se redujeron un 41,75%, pasando de cerca de $4.700 millones mensuales a menos de $2.800 millones. La empresa atribuyó esta caída a la recesión generalizada y a un cambio en la dinámica del mercado mayorista, donde se intensificó la competencia de precios.
Según señaló, los competidores comenzaron a vender incluso por debajo de sus costos para sostener la demanda, lo que generó un escenario de “competencia feroz” con márgenes negativos. Ese contexto afectó directamente el modelo de negocio basado en volumen y rotación.
Cierre de fábrica y conflictos laborales
Uno de los hitos clave en el deterioro fue el cierre de su fábrica de jabón en polvo en 2024, una unidad estratégica en la que había invertido durante cinco años. La planta abastecía a grandes cadenas, pero dejó de ser viable frente a la presión competitiva.
La empresa también apuntó a conflictos sindicales como un factor que agravó la situación. Según su presentación judicial, durante el primer trimestre de 2025 se registraron reiteradas asambleas y medidas gremiales que afectaron la operatoria comercial.
A esto se sumaron dos juicios laborales por montos cercanos a $1.000 millones y un embargo judicial que, según la firma, complicó su funcionamiento financiero.
Problemas financieros y futuro incierto
El escenario se agravó hacia fines de 2025, cuando la empresa comenzó a quedarse sin capital de trabajo. Los proveedores exigieron pagos anticipados, lo que derivó en falta de mercadería y una nueva caída en las ventas.
De acuerdo a registros oficiales, la compañía acumuló cheques rechazados por más de $1.000 millones, reflejando una fuerte tensión en su cadena de pagos. Sin embargo, su deuda bancaria se mantuvo sin atrasos, lo que indica que el problema se concentró en el circuito comercial.
El proceso concursal abre ahora una etapa de negociación con acreedores, quienes tendrán plazo hasta el 28 de mayo para verificar sus créditos. El expediente se extenderá hasta 2027, cuando se definirá si la empresa logra un acuerdo que le permita continuar operando.