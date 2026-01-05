Shell aplicó llamativa baja en el precio de las naftas en Paraná: cómo quedaron los valores

Shell aplicó en la tarde de este lunes, un nuevo incremento en el precio de su diésel premium y ejecutó una llamativa baja en los valores de sus naftas, según pudo confirmar Elonce en una estación de servicios ubicada en la zona de las cinco esquinas de la capital entrerriana.

Cabe recordar que, en los dos últimos meses del 2025, Shell había aplicado nueve subas en los precios de sus combustibles. El último ajuste en sus surtidores, se había registrado el pasado 12 de diciembre del 2025.

Baja la nafta, sube el diésel Premium

De acuerdo con el relevamiento realizado, la nafta súper de Shell, registró una baja de 22 pesos por litro y se ubicó en los valores que registraba el 5 de diciembre pasado, pudo confirmar Elonce. Mientras que su nafta Premium también tuvo un descenso en el precio, tras bajar 36 pesos.

En el segmento del diésel, el Premium de Shell fue el único que registró una suba de 4 pesos. En tanto, el diésel común mantuvo su valor, pudo conocer Elonce.

Los nuevos precios en Paraná

Con esta actualización, los valores vigentes reemplazaron a los precios que se encontraban en las pizarras hasta la mañana de este lunes, en la estación de servicios ubicada, en la zona de las cinco esquinas, frente a una de las dependencias del Municipio de Paraná.

Tras la variación de precios aplicada este lunes, los valores vigentes en las estaciones de servicio Shell, quedaron establecidos de la siguiente manera:

Súper: $1.777 (antes $1.799)

V-Power Nafta: $2.014 (antes $2.050)

Evolux: $1.828 (sigue con el mismo valor desde el 12/12)

V-Power Diésel: $2.065 (antes $2.061)