Refinería en default se presentará en concurso de acreedores

Refinería en default. Refi Pampa, una refinería del centro del país, se presentará en concurso preventivo de acreedores. La decisión fue adoptada por el Directorio de la empresa, que convocó a una asamblea extraordinaria de accionistas para el próximo 30 de septiembre, donde se buscará formalizar el proceso.
La medida fue comunicada oficialmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV), en donde el Directorio explicó que la presentación judicial tiene como objetivo "posibilitar la continuación del negocio y el mantenimiento de las fuentes de trabajo". Así, la compañía busca evitar un escenario de quiebra total, mientras continúa operando bajo supervisión judicial.
En paralelo a la convocatoria, la firma decidió no pagar el vencimiento de interés y amortización de sus Obligaciones Negociables, estimado en unos US$ 3,75 millones, lo que implica que Refi Pampa entrará formalmente en default este fin de semana.
Una tendencia que se repite en el sector energético
Con esta decisión, Refi Pampa se suma a una serie de empresas que atraviesan situaciones similares, como Celulosa Argentina, que también irá a concurso, y President Petroleum, que directamente solicitó la quiebra. Petrolera Aconcagua, por su parte, logró evitar el colapso tras llegar a un acuerdo con sus acreedores, pero sus dueños perdieron la propiedad.
El negocio principal de Refi Pampa es la venta mayorista de combustibles desde su planta ubicada en la provincia de La Pampa. La compañía pertenece en un 80% al Grupo Kalpa, liderado por el empresario César Castillo, mientras que el 20% restante es propiedad del gobierno provincial, a través de la empresa Pampetrol. Kalpa también controla la red de estaciones Voy.
En un comunicado, la empresa explicó que "la medida responde a un contexto de crisis de liquidez transitoria, producto de factores externos como la volatilidad del mercado internacional del petróleo, las restricciones del sistema financiero y el desafiante entorno macroeconómico del país".
Una inversión ambiciosa, pero difícil de sostener
La firma también detalló que "durante los últimos siete años hemos multiplicado por diez nuestra capacidad de producción —de 300 m³ a 3.000 m³— a través de un ambicioso plan de inversión en infraestructura. Sin embargo, el financiamiento de corto plazo tomado para impulsar este crecimiento se volvió difícil de sostener en las actuales condiciones".
Hasta el momento, Refi Pampa venía cumpliendo con los vencimientos de su deuda corporativa, que asciende a US$ 15 millones en bonos, pero el deterioro financiero impidió que pudiera afrontar el pago del próximo sábado. En agosto, había anticipado que intentaba saldar 24 cheques por un total de $ 6.272 millones (unos US$ 4,7 millones).
Además, la compañía recibió una orden de embargo general sobre todas sus cuentas bancarias, solicitada por ARCA, en el marco de tres procesos judiciales, uno de los cuales cuenta con sentencia firme por más de $ 5.493 millones (US$ 4,1 millones).
Responsabilidad asumida y apoyo político
En su mensaje a la prensa, la empresa expresó: "Refi Pampa asume plena responsabilidad por la situación actual y redoblará sus esfuerzos para superarla en el menor plazo posible. Queremos agradecer especialmente el apoyo de Pampetrol, nuestro socio estratégico bajo la ley provincial de hidrocarburos, y del Gobierno de La Pampa, destacando que la situación planteada es ajena a ellos".
Además, enfatizó su compromiso con la continuidad operativa: "Estamos convencidos de que esta coyuntura es transitoria. Nuestra prioridad es preservar el empleo, honrar todos los compromisos asumidos y recuperar la confianza de clientes, proveedores y socios estratégicos".
A pesar de la situación, la empresa mostró indicadores operativos positivos. En el primer trimestre de 2025, procesó 1.150 m³ de crudo por día, y en los últimos doce meses hasta marzo, registró ventas por $ 295.112 millones (US$ 277 millones), con una rentabilidad en aumento.
La deuda, el mayor obstáculo financiero
Según su balance al 31 de marzo, Refi Pampa tenía una deuda corriente de $ 88.000 millones (US$ 66 millones), mientras que su deuda total ascendía a $ 114.119 millones (unos US$ 85 millones). Además, presentaba un capital de trabajo negativo de $ 18.376 millones, una señal crítica de desequilibrio financiero.
La calificadora Moody’s ya había advertido sobre los riesgos de la compañía, al bajarle la nota crediticia debido a que "el contexto de iliquidez en el mercado de capitales limita la flexibilidad financiera de la compañía para refinanciar sus vencimientos de deuda de corto plazo, sumado a una menor generación de flujo de caja operativo respecto de nuestro escenario base".
No obstante, la empresa señaló que cuenta con alternativas para enfrentar la crisis, incluyendo nuevas emisiones, financiamiento del grupo Kalpa y generación de fondos propios. Kalpa, además, tiene negocios en transporte (All Road), fabricación de camiones (Bull Trailer), distribución de lubricantes (Petrobras Lubrax) y refinación de crudo (Fox Petrol). (Con información de Clarín)