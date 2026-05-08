Préstamos de hasta $50 millones para jubilados: cómo acceder y qué requisitos piden los tres bancos

Los bancos mantienen activas líneas de préstamos para jubilados y pensionados con montos de hasta $50 millones, gestión online y plazos de devolución de hasta 72 meses. Los detalles.
Los préstamos para jubilados volvieron a posicionarse entre las principales herramientas financieras disponibles para quienes necesitan afrontar gastos personales, realizar compras o acceder a dinero de libre destino. Durante mayo de 2026, distintas entidades bancarias mantienen vigentes líneas de crédito destinadas a jubilados y pensionados con montos que pueden alcanzar los $50 millones.
Las propuestas son ofrecidas por bancos como Banco Nación, Banco Provincia y BBVA Argentina. Cada entidad establece condiciones particulares relacionadas con el monto máximo disponible, las tasas de interés, los plazos de devolución y los requisitos necesarios para acceder al financiamiento.
Además, las entidades financieras permiten realizar la mayor parte de los trámites de manera digital, mediante aplicaciones móviles, home banking o plataformas online, lo que agiliza la gestión de los créditos personales.
Qué condiciones tienen los créditos para jubilados
Las líneas de préstamos personales para jubilados continúan siendo utilizadas por miles de personas que cobran sus haberes previsionales a través del sistema bancario. En la mayoría de los casos, los bancos exigen que la jubilación o pensión se acredite dentro de la entidad para habilitar el acceso al crédito.
Uno de los aspectos centrales que deben analizar los solicitantes antes de tomar un préstamo es el costo financiero total. Ese indicador incluye intereses, cargos administrativos y otros conceptos asociados al crédito, permitiendo comparar el costo real entre distintas propuestas bancarias.
Las entidades también establecen límites vinculados a la relación entre la cuota mensual y el ingreso del solicitante. Esto implica que el valor de la cuota no puede superar un determinado porcentaje de los haberes netos del jubilado o pensionado.
Banco Nación: préstamos de hasta $50 millones
Banco Nación mantiene vigente una línea de créditos personales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes previsionales en la entidad. Según las condiciones informadas, los montos pueden ir desde $10.000 hasta $50.000.000.
El banco informó que el destino del dinero es libre y que los clientes pueden optar por diferentes plazos de devolución. La modalidad e@descuento permite financiar el crédito hasta en 36 meses, mientras que la opción con débito automático en cuenta extiende el plazo hasta 72 cuotas.
La entidad además estableció que la cuota mensual no podrá superar el 35 por ciento del ingreso neto del solicitante. Las pensiones asistenciales y no contributivas quedaron excluidas de esta línea de financiamiento.
Tasas y trámite online del Banco Nación
Las tasas vigentes informadas por Banco Nación para estos préstamos personales son una Tasa Nominal Anual del 55 por ciento y una Tasa Efectiva Anual del 71,28 por ciento. En tanto, el Costo Financiero Total alcanza el 66,55 por ciento en TNA y el 91,12 por ciento en TEA.
El trámite puede realizarse completamente online mediante BNA+ o a través del home banking de la entidad. El procedimiento incluye ingresar a la sección “Tu Banco”, seleccionar “Préstamos”, definir el monto solicitado y confirmar la operación.
Desde el banco señalaron que la modalidad digital busca simplificar la gestión y acelerar la acreditación del dinero solicitado por jubilados y pensionados.
Banco Provincia y créditos de hasta 36 cuotas
Banco Provincia también mantiene habilitada una línea de préstamos personales para jubilados que cobran sus haberes en la entidad. El monto máximo disponible alcanza los $50 millones y el plazo de devolución puede extenderse hasta 36 cuotas.
Según las condiciones vigentes en mayo de 2026, la línea contempla una Tasa Nominal Anual del 99,10 por ciento. Además, la entidad indicó que el dinero puede acreditarse dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación del préstamo.
La gestión del crédito puede realizarse de manera digital mediante home banking o desde la aplicación BIP Móvil. Para iniciar el trámite, el usuario debe ingresar con clave y Token activo, acceder a la sección “Préstamos” y confirmar la operación.
BBVA: requisitos y condiciones
BBVA Argentina ofrece préstamos personales para jubilados y pensionados con montos de hasta $40 millones y plazos de devolución de entre seis y 60 meses. La entidad permite gestionar el trámite mediante su aplicación o a través de un simulador online.
Entre los requisitos establecidos por el banco figuran percibir los haberes en una cuenta BBVA, tener entre 18 y 74 años y acreditar ingresos mínimos de $308.200. La entidad también indicó que la antigüedad requerida dependerá del perfil del solicitante.
Los préstamos cuentan con tasa fija, sistema de amortización francés y una relación cuota-ingreso de hasta el 30 por ciento. Además, el banco informó que no cobra gastos de otorgamiento.
Qué recomiendan revisar antes de pedir un crédito
Especialistas financieros recomendaron analizar detenidamente el monto total a devolver, las tasas aplicadas, el plazo de financiación y el impacto de la cuota mensual sobre los ingresos antes de solicitar un préstamo personal.
También señalaron que resulta clave verificar el costo financiero total, ya que ese indicador permite conocer el valor completo del crédito y comparar distintas opciones disponibles en el sistema financiero.
Otro aspecto importante es revisar si existen gastos asociados, cargos por cancelación anticipada y condiciones vinculadas con la acreditación de haberes o los límites de edad exigidos por cada entidad bancaria. Durante mayo de 2026, los bancos continúan ofreciendo distintas líneas de préstamos para jubilados con condiciones variables según el perfil crediticio de cada solicitante.