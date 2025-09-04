Plazo fijo en dólares: cuánto se gana con 750 dólares en 30 días y lo que paga cada banco

El plazo fijo en dólares se consolidó como una de las inversiones más buscadas por quienes buscan proteger sus ahorros frente a la inflación. La decisión no es casual: la inestabilidad económica argentina llevó a muchos a refugiarse en la divisa estadounidense, considerada un resguardo de valor.
Tras la eliminación del cepo cambiario, las entidades bancarias lanzaron una fuerte campaña para atraer depósitos en dólares. Entre las medidas más destacadas, varios bancos aumentaron sus tasas de interés, llegando en el caso del Banco Nación al 2,50% anual para depósitos a 30 días.
Cuánto paga cada banco en plazo fijo en dólares
Según los datos actualizados, las tasas de interés para un plazo fijo en dólares a 30 días varían de manera considerable entre bancos. Estas son las principales opciones:
-Banco Nación: 2,50% anual.
-Banco Galicia / Galicia Más: 2,40% anual.
-Banco Macro: 1,75% anual.
-Banco BBVA: 1,25% anual.
-Banco Patagonia: 1,25% anual.
-Banco Hipotecario: 0,25% anual.
-Banco Ciudad: 0,10% anual.
-Banco Santander: 0,05% anual.
El Banco Nación encabeza la lista con la tasa más alta, seguido de cerca por Galicia. En el otro extremo, Santander y Ciudad ofrecen rendimientos casi nulos.
Plazo fijo en dólares: cuánto gano con 750 dólares
Para ilustrar los resultados, si un ahorrista depositara 750 dólares en el Banco Nación, al cabo de 30 días obtendría una ganancia de 1,54 dólares. Aunque el monto puede parecer bajo, se trata de una opción conservadora frente a otros instrumentos financieros.
Además, algunas entidades ofrecen alternativas como cuentas remuneradas o la posibilidad de invertir en acciones y bonos. Si bien las cuentas remuneradas tienen una tasa inferior al plazo fijo, ofrecen la ventaja de mantener el dinero disponible de forma inmediata.
Una inversión segura, pero con bajo rendimiento
En conclusión, el plazo fijo en dólares sigue siendo una de las herramientas más seguras para los ahorristas argentinos, aunque con rendimientos limitados frente a otras opciones del mercado financiero. La elección dependerá del perfil de cada inversor: seguridad y estabilidad o mayor riesgo en busca de mejores retornos.