PAMI anunció modificaciones en la cobertura de medicamentos: qué cambia para los afiliados

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) anunció posibles modificaciones en la cobertura de medicamentos, lo que podría generar preocupación entre los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), que dependen de este sistema para acceder a tratamientos médicos y terapias costosas. Si bien el objetivo de estas modificaciones es optimizar los recursos disponibles sin afectar los tratamientos esenciales, la medida podría repercutir en aquellos que más necesitan de la cobertura de PAMI.

Las modificaciones afectarían principalmente el mecanismo de reintegro de medicamentos, lo que podría generar demoras o dificultades para aquellos que actualmente reciben apoyo para costear terapias prolongadas. La noticia llega en un contexto de creciente demanda de medicamentos costosos para el tratamiento de enfermedades crónicas y complejas.

Quiénes pueden acceder al reintegro de medicamentos de PAMI

Para poder acceder a los reintegros de los medicamentos que cubre PAMI se deben cumplir algunos requisitos como:

· Percibir ingresos menores a 1,5 jubilación mínima, aunque puede extenderse hasta 3 haberes mínimos si se trata de una persona con discapacidad.

· No registrar una prepaga activa ni otra forma de doble cobertura médica

· No ser propietario de bienes que de alto valor ni registrar vehículos con menos de 15 años de antigüedad

· Tener solo un inmueble a nombre del afiliado.

PAMI: medicamentos que mantienen la cobertura total

Los medicamentos que tienen una cobertura del 100% suelen ser tratamientos esenciales o de alta complejidad, como los que se usan con las siguientes condiciones y/o enfermedades:

· Diabetes

· VIH

· Cáncer

· Hemofilia

· Hepatitis B y C

· Insuficiencia renal

· Medicación para trasplantes

Aunque para los afiliados que apliquen para algunos de estos tratamientos la cobertura será total, las exigencias de actualización y controles médicos periódicos se mantendrán rigurosa y también la presentación de autorizaciones.

Otros descuentos de PAMI

En cuanto a los medicamentos que se usan para el tratamiento de patologías no severas, mantendrán una cobertura parcial que puede rondar entre 40% y el 60%. En este caso, el afiliado tendrá que comprarlos en una farmacia y recibir el reintegro correspondiente luego.

Para que esta gestión no tenga demoras o sea rechazada, los médicos correspondientes tendrán que actualizar las recetas y realizar el seguimiento del tratamiento según las pautas que de el Instituto, ya que desde el organismo se insiste en la gran importancia de realizar los controles de salud a tiempo para poder conservar los beneficios.

(Con información de Ámbito)