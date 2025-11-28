Quiénes acceden a los préstamos personales de $20.000.000 y qué tasas de interés tienen

Conocé los requisitos de los bancos y los costos de los créditos para poder acceder a los préstamos personales de $20.000.000.
Los préstamos personales son una alternativa clave para quienes necesitan acceso rápido a efectivo, ya sea para afrontar gastos imprevistos, cancelar obligaciones o financiar proyectos. Ofrecen montos altos, plazos definidos y condiciones claras desde el inicio.
Durante noviembre de 2025, bancos como Patagonia, Ciudad y Macro mantienen activas sus líneas de crédito personal, disponibles para empleados en relación de dependencia, jubilados y pensionados.
Préstamos personales del Banco Patagonia
El Banco Patagonia brinda préstamos personales de libre destino, con acreditación inmediata de los fondos. Se pueden utilizar para reformas, compras, inversiones o cualquier necesidad, con un plazo de devolución de hasta 60 meses. Se pueden solicitar $20.000.000, ya que el monto máximo para solicitar es de $50.000.000.
Montos disponibles: hasta $50.000.000 (incluye la posibilidad de solicitar $20.000.000, sujeto al perfil crediticio).
Plazo: hasta 60 meses.
Destino: libre.
Acreditación: inmediata tras la aprobación.
Cuotas: sistema francés, con intereses, IVA y seguro de vida incluidos.
Tasas vigentes en noviembre:
TNA: 120%TEA: 214,07%CFTEA: sin IVA 214,07% – con IVA 292,22%
Requisitos:
Ser cliente con caja de ahorro activa.Obtener aprobación crediticia.Presentar documentación respaldatoria.Validar identidad en caso de gestión online.
Cómo solicitarlo:
Elegir canal (web, app, sucursal o teléfono).
Completar el formulario.
Adjuntar la documentación necesaria.
Verificar identidad.
Esperar la aprobación y firmar el contrato.
Préstamos personales del Banco Ciudad
El Banco Ciudad ofrece préstamos en los que se pueden solicitar $20.000.000, ya que el monto máximo es de hasta $100.000.000, con plazos de devolución de hasta 72 meses. Están orientados a quienes perciben sus haberes en la entidad, además de jubilados y pensionados.
Requisitos:
Cobrar haberes en el banco.
No registrar embargos ni procesos judiciales.
Tener una cuenta activa.
Aprobar el análisis crediticio.
Tasas en noviembre:
TNA: desde 85%TEA: desde 127,33%
Cómo pedirlo:
Presentar documentación personal.
Acreditar ingresos y capacidad de pago.
Iniciar el trámite online o en sucursal.
Esperar la evaluación crediticia.
Firmar contrato y recibir el monto aprobado.
Préstamos personales del Banco Macro
El Banco Macro mantiene su línea de préstamos de hasta $32.000.000, con un plazo máximo de 60 meses para cancelar. Está disponible para empleados en relación de dependencia, jubilados, pensionados y trabajadores independientes que acrediten ingresos.
Tasas vigentes en noviembre:
TNA: entre 67% y 85%
Requisitos:
DNI y constancia de CUIL.
Comprobante de domicilio.
Acreditar ingresos según categoría:
empleados: último recibo de sueldo (o los últimos seis si son variables).
Monotributistas: constancia del régimen y tres pagos recientes.
Autónomos: declaración jurada contable y tres pagos previsionales.
Cómo gestionarlo:
Completar el formulario digital.
Enviar la documentación solicitada.
Esperar la evaluación crediticia.
Firmar el contrato.
Recibir el dinero acreditado en cuenta. (Fuente: TN)