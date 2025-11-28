 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Quiénes acceden a los préstamos personales de $20.000.000 y qué tasas de interés tienen

28 de Noviembre de 2025
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: TN.

Conocé los requisitos de los bancos y los costos de los créditos para poder acceder a los préstamos personales de $20.000.000.

Los préstamos personales son una alternativa clave para quienes necesitan acceso rápido a efectivo, ya sea para afrontar gastos imprevistos, cancelar obligaciones o financiar proyectos. Ofrecen montos altos, plazos definidos y condiciones claras desde el inicio.

 

Durante noviembre de 2025, bancos como Patagonia, Ciudad y Macro mantienen activas sus líneas de crédito personal, disponibles para empleados en relación de dependencia, jubilados y pensionados.

 

Préstamos personales del Banco Patagonia

 

El Banco Patagonia brinda préstamos personales de libre destino, con acreditación inmediata de los fondos. Se pueden utilizar para reformas, compras, inversiones o cualquier necesidad, con un plazo de devolución de hasta 60 meses. Se pueden solicitar $20.000.000, ya que el monto máximo para solicitar es de $50.000.000.

 

Montos disponibles: hasta $50.000.000 (incluye la posibilidad de solicitar $20.000.000, sujeto al perfil crediticio).

Plazo: hasta 60 meses.

Destino: libre.

Acreditación: inmediata tras la aprobación.

Cuotas: sistema francés, con intereses, IVA y seguro de vida incluidos.

 

Foto: Archivo.
Foto: Archivo.

 

Tasas vigentes en noviembre:

 

TNA: 120%TEA: 214,07%CFTEA: sin IVA 214,07% – con IVA 292,22%

Requisitos:

Ser cliente con caja de ahorro activa.Obtener aprobación crediticia.Presentar documentación respaldatoria.Validar identidad en caso de gestión online.

Cómo solicitarlo:

Elegir canal (web, app, sucursal o teléfono).

Completar el formulario.

Adjuntar la documentación necesaria.

Verificar identidad.

Esperar la aprobación y firmar el contrato.

 

Préstamos personales del Banco Ciudad

 

El Banco Ciudad ofrece préstamos en los que se pueden solicitar $20.000.000, ya que el monto máximo es de hasta $100.000.000, con plazos de devolución de hasta 72 meses. Están orientados a quienes perciben sus haberes en la entidad, además de jubilados y pensionados.

 

Requisitos:

Cobrar haberes en el banco.

No registrar embargos ni procesos judiciales.

Tener una cuenta activa.

Aprobar el análisis crediticio.

 

Foto: Archivo.
Foto: Archivo.

 

Tasas en noviembre:

TNA: desde 85%TEA: desde 127,33%

Cómo pedirlo:

Presentar documentación personal.

Acreditar ingresos y capacidad de pago.

Iniciar el trámite online o en sucursal.

Esperar la evaluación crediticia.

Firmar contrato y recibir el monto aprobado.

 

Préstamos personales del Banco Macro

 

El Banco Macro mantiene su línea de préstamos de hasta $32.000.000, con un plazo máximo de 60 meses para cancelar. Está disponible para empleados en relación de dependencia, jubilados, pensionados y trabajadores independientes que acrediten ingresos.

 

Tasas vigentes en noviembre:

TNA: entre 67% y 85%

Requisitos:

DNI y constancia de CUIL.

Comprobante de domicilio.

 

Foto: Archivo.
Foto: Archivo.

 

Acreditar ingresos según categoría:

empleados: último recibo de sueldo (o los últimos seis si son variables).

Monotributistas: constancia del régimen y tres pagos recientes.

Autónomos: declaración jurada contable y tres pagos previsionales.

 

Cómo gestionarlo:

Completar el formulario digital.

Enviar la documentación solicitada.

Esperar la evaluación crediticia.

Firmar el contrato.

Recibir el dinero acreditado en cuenta. (Fuente: TN)

