Nuevo acuerdo salarial para viajantes de comercio: así quedan los aumentos en 2026

El nuevo acuerdo salarial para viajantes de comercio establece incrementos escalonados en la garantía mínima mensual y bonos desde mayo hasta agosto de 2026.
El nuevo acuerdo salarial para viajantes de comercio fue alcanzado entre la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y las entidades gremiales del sector, en el marco de la revisión paritaria 2025 del Convenio Colectivo de Trabajo 308/75. La actualización contempla incrementos escalonados en la garantía mensual mínima, sumas fijas y adicionales por antigüedad que se aplicarán entre mayo y agosto de 2026.
El entendimiento se dio en base a la cláusula tercera del acuerdo firmado en diciembre pasado, considerando las variaciones de la realidad económica. De esta manera, las partes acordaron una garantía mínima mensual que comenzará en $819.943,46 desde el 1 de mayo, y que irá aumentando progresivamente en los meses siguientes.
A partir del 1 de junio, la garantía mínima ascenderá a $844.541,76, mientras que desde el 1 de julio será de $869.878,01 y alcanzará los $895.974,36 desde el 1 de agosto de 2026. Este esquema busca actualizar los ingresos básicos del sector en función del contexto inflacionario y la evolución de la actividad económica.
Bonos y adicionales incluidos en el acuerdo
El acuerdo también contempla la actualización de la Suma Fija Remunerativa, establecida en el artículo 23 del CCT 308/75. Este bono será de $81.255,65 en mayo, $83.693,32 en junio, $86.204,12 en julio y $88.790,24 en agosto de 2026.
Además, se mantuvo el esquema de incremento por antigüedad, que prevé un aumento del 1% por cada año trabajado hasta los 25 años. A partir de ese límite, el adicional se eleva al 1,5% por cada año adicional de servicio, lo que impacta directamente en los ingresos de los trabajadores con mayor trayectoria en el sector.
Las partes también acordaron la actualización del concepto de viáticos y reintegro de gastos, contemplado en el artículo 24 del convenio. Este monto no remunerativo se incrementará progresivamente, comenzando en $54.546,08 en mayo y alcanzando los $59.603,98 en agosto de 2026, siempre sujeto a rendición de comprobantes, comunicó Iprofesional.
Impacto del acuerdo y vigencia hasta agosto de 2026
El nuevo esquema salarial tendrá vigencia hasta el 31 de agosto de 2026, aunque las partes ratificaron su compromiso de revisión permanente en función de la evolución económica. Esto implica que no se descartan nuevas negociaciones en caso de cambios significativos en el contexto inflacionario o laboral.
Desde el sector empresario y gremial destacaron que el entendimiento busca preservar el poder adquisitivo de los viajantes de comercio, un rubro clave dentro de la actividad comercial y de servicios en todo el país. La actualización periódica de los salarios es considerada una herramienta fundamental para sostener la estabilidad del empleo y la dinámica del sector.
El acuerdo ahora queda sujeto a la homologación por parte de la autoridad de aplicación, paso necesario para su plena vigencia legal. Una vez aprobado, comenzará a aplicarse de manera automática en los haberes de los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo.