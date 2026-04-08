El mercado inmobiliario en Paraná y Oro Verde registró una baja en la demanda de alquileres, en un contexto donde aumentó la oferta de propiedades disponibles y los propietarios debieron ajustar precios.

Así lo indicó la corredora inmobiliaria Melina Valín, quien explicó a Elonce que el sector atraviesa un momento distinto al del año pasado, con mayor equilibrio entre oferta y demanda.

Según detalló, actualmente, existe una mayor cantidad de inmuebles en alquiler, lo que generó una disminución en la presión de la demanda. Esto obligó a los propietarios a adaptarse a las condiciones del mercado para poder concretar operaciones.

A pesar de esto, continúan las consultas y el interés por acceder a una vivienda.

Qué buscan los inquilinos

Entre las opciones más demandadas se destacan las casas de dos o tres dormitorios, especialmente para familias. También mantienen su nivel de búsqueda los departamentos de un dormitorio, que suelen tener mayor rotación.

No obstante, el inicio del año presenta una menor actividad en comparación con otros períodos.

Bajó la demanda de alquileres y hay más oferta en el mercado inmobiliario

Valores y diferencias de precios

En cuanto a los precios, un departamento de dos dormitorios en zonas céntricas de Paraná puede rondar los 600.000 pesos mensuales.

En tanto, según explicó Valin, en Oro Verde se pueden encontrar opciones similares por valores cercanos a los 580.000 pesos, con una menor inversión inicial.

El mercado muestra una gran variabilidad, ya que los precios pueden diferir según ubicación y condiciones del inmueble. “Al no haber ley de alquileres, al precio lo va poniendo la demanda”, apuntó la corredora inmobiliaria; y mencionó que el valor puede ser tanto en pesos como en dólares.

Requisitos y costos de ingreso

Para acceder a un alquiler, se mantienen requisitos habituales como recibos de sueldo del titular y hasta tres garantes.

Además, el costo de ingreso puede oscilar entre un millón y dos millones y medio de pesos, dependiendo del tipo de propiedad, si es monoambiente o departamento con uno o dos dormitorios.

Estos montos incluyen alquiler inicial, honorarios y gastos administrativos.

Oportunidades de inversión

Desde el sector destacaron que "Oro Verde se presenta como una alternativa atractiva para invertir, especialmente por la demanda de estudiantes universitarios".

En ese sentido, señalaron que los valores de alquiler son similares a los de Paraná, pero con menores costos de inversión.

El escenario actual refleja un mercado más flexible, con oportunidades tanto para inquilinos como para quienes buscan invertir en propiedades.