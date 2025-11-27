Más de 700 mil argentinos viajaron al exterior en octubre y cayó la llegada de turistas al país

REDACCIÓN ELONCE
El INDEC informó que en octubre, las salidas al exterior aumentaron un 10,8%, mientras que la llegada de turistas internacionales a Argentina disminuyó un 5,9%.
Según el último informe publicado por el INDEC, más de 700 mil argentinos viajaron al exterior en octubre, reflejando una tendencia sostenida a lo largo del año. El dato destaca un aumento del 10,8% en las salidas internacionales, mientras que, por otro lado, la llegada de turistas extranjeros cayó un 5,9% en comparación con el mismo mes de 2024.
En total, 1.228.900 residentes cruzaron las fronteras argentinas durante el mes pasado, de los cuales 725.000 fueron argentinos y 503.900 excursionistas. Este fenómeno reafirma el creciente interés de los argentinos por viajar fuera del país, algo que ya se había venido observando en los meses anteriores. En este contexto, el aumento en las salidas al exterior contrasta con la disminución en la llegada de turistas internacionales, lo que señala una clara disparidad entre los flujos de turistas entrantes y salientes.
El comportamiento de los turistas internacionales que visitan Argentina
De acuerdo con los datos del INDEC, 679.200 visitantes no residentes ingresaron a Argentina en octubre, un número que muestra una disminución interanual. De ese total, 389.800 fueron turistas y 289.500 excursionistas. Brasil encabezó la lista de países de origen de los turistas, con un 23,1%, seguido por Uruguay con un 15,1%. A su vez, el 61,9% de los turistas provino de países limítrofes, lo que resalta la fuerte conectividad regional.
En cuanto a las vías de acceso al país, la modalidad aérea lideró con el 51,5% de los ingresos, seguida por la terrestre (37%) y la fluvial/marítima (11,5%). Esta distribución pone de manifiesto la importancia del transporte aéreo en la conectividad internacional de Argentina.
El comportamiento de los viajeros argentinos y las causas del éxodo hacia el exterior
El informe del INDEC también resalta que la tendencia de mayor cantidad de argentinos viajando al exterior se mantiene firme. A lo largo de 2023, el número de residentes que optaron por vacacionar fuera del país ha aumentado, especialmente en el contexto de la dolarización de los viajes y la comparación de precios con destinos regionales y de larga distancia. "La demanda de viajes al exterior crece, mientras que el ingreso de visitantes del extranjero se mantiene en descenso", explicaron desde el INDEC.
La caída en la llegada de turistas internacionales puede ser atribuida a varios factores, entre los que se incluyen los efectos de la inflación y el costo de los viajes internacionales, que podrían haber disuadido a algunos visitantes de elegir Argentina como destino turístico.
(Con información de Bae)