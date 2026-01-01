Libreta AUH: nueva fecha límite para presentar la documentación y acceder al 20%

La ANSES extendió hasta el 31 de marzo de 2026 la fecha para presentar la Libreta AUH y obtener el 20% del acumulado durante 2025.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha anunciado una importante prórroga en la fecha límite para presentar la Libreta AUH, lo que permitirá a las familias acceder al 20% del monto acumulado durante el año 2025. Ahora, los beneficiarios tienen hasta el 31 de marzo de 2026 para acercar la documentación correspondiente a ANSES. Este documento es clave para poder acreditar los controles de salud, educación y vacunación de los niños y adolescentes a cargo, requisito fundamental para acceder al beneficio.
El proceso de presentación de la Libreta AUH es muy importante, ya que permite a las familias cobrar el porcentaje correspondiente de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que quedó retenido durante el año pasado. Los canales habilitados para realizar este trámite son la web oficial de Mi ANSES o la aplicación móvil. Además, el dato crucial a tener en cuenta es que el único formulario válido para realizar el trámite es el que se genera a través de la página de ANSES.
Cómo presentar la Libreta AUH: paso a paso
El procedimiento para presentar la Libreta AUH es sencillo pero debe cumplirse correctamente para evitar errores. Primero, el titular debe ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego, en la sección "Hijos - Libreta AUH", podrá consultar la información de los hijos o personas a cargo, asegurándose de que todos los datos estén correctos. Si falta completar alguna sección (como educación, salud o vacunación), se deberá seleccionar la opción "Generar Libreta" para descargarla o enviarla por correo electrónico.
Una vez descargado el formulario, se debe imprimir en una sola hoja de buena calidad y llevarlo a la escuela o al centro de salud correspondiente para que sea completado y firmado por las autoridades pertinentes. Después, se deberá sacar una foto del formulario completo (asegurándose de que esté bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas). Esta imagen, con un peso menor a 3 MB y en formato JPG, deberá ser cargada nuevamente en Mi ANSES para finalizar el trámite.
Confirmación del trámite y acceso al beneficio
Una vez que la documentación sea correctamente presentada, el titular recibirá un correo electrónico de confirmación de que el trámite fue efectuado correctamente. Es importante seguir cada uno de estos pasos, ya que solo con la libreta completa se podrá acceder al 20% acumulado de la AUH correspondiente a 2024. De esta manera, la prórroga hasta marzo da a las familias más tiempo para gestionar este beneficio y garantizar que todo el proceso se realice sin contratiempos.