Sobrevivientes del incendio en Suiza denuncian fallas de seguridad: "No había salidas de emergencia"

Un trágico incendio ocurrido en los primeros minutos del 1º de enero en un bar de Crans-Montana, Suiza, dejó al menos 40 muertos y más de 100 heridos. El incendio se desató durante una fiesta de Año Nuevo en el bar Le Constellation, ubicado en el resort alpino suizo, cuando un espectáculo que involucraba bengalas provocó que las llamas alcanzaran el techo de madera. La propagación del fuego fue rápida, y el local, abarrotado de jóvenes y turistas, se convirtió en una trampa mortal.

Según los testimonios de los sobrevivientes, la falta de medidas de seguridad adecuadas y las deficiencias en las salidas de emergencia contribuyeron significativamente a la tragedia. Nathan, uno de los sobrevivientes, relató cómo la confusión y el caos se desataron rápidamente, sin señales claras de evacuación. “No había salidas de emergencia. Tuve que hacer una yo mismo, rompiendo una ventana, pero no había luz de salida como decía. La mitad de las personas que se asfixiaban eran jóvenes”, explicó Nathan.

La falta de visibilidad, la densidad del humo y la imposibilidad de acceder a las salidas de escape hicieron que la situación fuera aún más desesperante para quienes intentaban huir.

Los jóvenes que se animaron a hablar de la tragedia. Foto: Infobae.

Testimonios desgarradores de sobrevivientes

Axel, otro sobreviviente, describió el incendio como un “escenario de pesadilla”, donde la multitud intentaba escapar por una única escalera y puerta angosta. Al igual que Nathan, Axel mencionó que muchos de los asistentes al evento no entendieron de inmediato la gravedad de la situación, y confundieron los gritos de alarma con una broma.

Solo cuando el calor y el humo les obligaron a reaccionar, comenzaron a buscar desesperadamente una vía de salida. Axel recordó cómo algunos intentaron saltar escaleras, mientras otros corrían hacia las ventanas para romper el cristal. La imagen de personas con quemaduras y heridas se grabó en su memoria como un símbolo de la desesperación vivida.

Lo que hace más doloroso el relato de los sobrevivientes es la posible presencia de menores entre las víctimas. Nathan mencionó que muchos de los que fallecieron eran jóvenes que no habían alcanzado la mayoría de edad. Además, varios sobrevivientes expresaron su angustia al no saber el paradero de amigos y familiares, lo que aumentó la incertidumbre en medio de la tragedia, publicó Infobae.

Investigación en curso por las fallas de seguridad

Las autoridades suizas ya han iniciado una investigación para determinar las causas del incendio y las posibles negligencias en la seguridad del bar. La fiscal general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, descartó cualquier hipótesis de ataque intencional, pero destacó la importancia de esclarecer las condiciones de seguridad en el local. La falta de salidas de emergencia adecuadas, sumada a la falta de señalización y a la deficiente respuesta del personal del establecimiento, es un tema central de la investigación. Según los informes, los equipos de emergencia aún no habían podido acceder completamente al lugar para realizar los peritajes técnicos necesarios.

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, expresó sus condolencias a las familias afectadas y subrayó el desafío emocional al que se enfrenta la comunidad suiza, especialmente en una tragedia que involucró a un número tan alto de jóvenes. A su vez, instó a que el país “se sobreponga con coraje y un espíritu de ayuda mutua”. La tragedia recuerda a otros incendios ocurridos en Europa, donde la falta de medidas de seguridad en lugares públicos ha resultado en desastres de magnitud similar.