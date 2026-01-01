Decenas de personas murieron por incendio en fiesta de Año Nuevo en estación de esquí en Suiza

Un incendio ocurrido durante una fiesta de Año Nuevo en una reconocida estación de esquí europea dejó varios muertos y numerosos heridos. Las autoridades descartaron que se tratara de un atentado y avanzaron con la investigación para determinar el origen del fuego.
Un incendio ocurrido durante una fiesta de Año Nuevo en una estación de esquí de Suiza dejó varios muertos y numerosos heridos durante la madrugada de este 1 de enero. El siniestro se produjo en el bar Le Constellation, un establecimiento muy concurrido durante las celebraciones, y motivó un amplio operativo de emergencia. Las autoridades descartaron la hipótesis de un atentado y confirmaron que la explosión escuchada fue consecuencia del incendio.
Según informó la Policía, el fuego se declaró alrededor de las 01:30 (hora local) mientras se desarrollaba una celebración por el inicio del año. En un comunicado oficial, las fuerzas de seguridad indicaron que “varias personas perdieron la vida y otras resultaron heridas”, aunque aclararon que todavía no se contaba con un balance definitivo de víctimas.
El establecimiento se encontraba colmado al momento del hecho. De acuerdo con datos aportados por la Policía y fuentes del complejo turístico, el bar tenía capacidad para unas 300 personas en su interior y unas 40 en la terraza, y durante la noche de la tragedia se encontraban al menos un centenar de asistentes.
Investigación en curso
Las causas del incendio no fueron determinadas hasta el momento. El comunicado de la Policía cantonal de Valais señaló que el fuego tuvo un “origen indeterminado” y que la investigación continuaba en curso para establecer cómo se inició el siniestro.
Previamente, el portavoz policial Gaetan Lathion había informado a la agencia AFP que se registró una “explosión de origen desconocido” en el local. Sin embargo, las autoridades indicaron que todos los indicios recogidos permitieron excluir la posibilidad de un atentado.
Medios locales citaron testimonios que mencionaron el posible uso de material pirotécnico durante un concierto en el bar, aunque esa versión no fue confirmada oficialmente y permanece bajo análisis de los investigadores.
Operativo de emergencia
Tras declararse el incendio, se desplegó un amplio operativo de rescate. Un gran número de policías, bomberos y personal sanitario acudió al lugar para asistir a las víctimas y evacuar la zona.
Como parte del procedimiento, el área fue completamente cerrada al público y se estableció una zona de exclusión aérea sobre la estación de esquí. Varias horas después del incendio, ambulancias continuaban apostadas en el ingreso al bar, cuyas ventanas permanecían rotas como consecuencia del siniestro.
Testimonios de los presentes
Los relatos de testigos permitieron reconstruir el momento de mayor tensión. Un turista estadounidense entrevistado por la AFP contó que las personas “corrían y gritaban en la oscuridad”, mientras las llamas envolvían el local.
En declaraciones al diario 24 heures, vecinos señalaron que inicialmente no comprendieron la magnitud de lo ocurrido, ya que el hecho coincidió con los fuegos artificiales de Año Nuevo. “Pensamos que eran parte de los festejos, hasta que apareció el humo”, explicó uno de los residentes.
Repercusiones internacionales
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su “conmoción” por la tragedia. A través de la red social X manifestó: “Profunda conmoción tras el incendio en Crans-Montana. Mis condolencias a las familias de las víctimas y a los heridos. A Suiza, a su pueblo y a sus autoridades, les hago llegar la plena solidaridad y el apoyo fraternal de Francia”.
Las autoridades suizas continuaban trabajando para establecer el número definitivo de víctimas y las responsabilidades en torno a uno de los episodios más graves registrados durante las celebraciones de Año Nuevo en el país.