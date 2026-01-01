Los primeros grandes desafíos de Franco Colapinto con Alpine en 2026

El argentino deberá adaptarse rápidamente a un nuevo monoplaza y encarar circuitos desconocidos en una temporada de cambios para la F1.
El 2026 será un año crucial para Franco Colapinto, el joven piloto argentino de 22 años que se prepara para debutar con el equipo Alpine en la Fórmula 1. Tras un 2025 complicado por el pobre rendimiento del equipo francés, Colapinto enfrenta un panorama lleno de ilusión, pero también de retos exigentes. A pesar de las dificultades de la temporada pasada, Alpine se ha centrado en el desarrollo de su nuevo monoplaza, el A526, con la esperanza de revertir su suerte en 2026, cuando se producirán cambios reglamentarios que modificarán el panorama de la F1.
Para Colapinto, la clave será adaptarse rápidamente a un auto que será completamente distinto al de la temporada pasada, lo que pondrá a prueba su capacidad de adaptación y desempeño desde las primeras pruebas.
Desafíos con el nuevo monoplaza y los cambios en la F1
El principal desafío que tendrá Franco Colapinto será su adaptación al nuevo monoplaza, que, según los expertos, será más competitivo gracias al trabajo aerodinámico realizado por Alpine. Este será un coche que, además, tendrá un motor Mercedes-AMG, una de las grandes novedades para la marca francesa en 2026. Con esta actualización, el equipo espera mejorar significativamente su rendimiento, especialmente en las fases de clasificación y carreras largas.
El motor Mercedes será una pieza clave para el rendimiento del equipo. Desde la etapa híbrida de la F1, Mercedes ha demostrado ser el líder en fiabilidad y potencia, y eso beneficiará a Colapinto y a todo el equipo. Sin embargo, esta novedad también implica que el piloto argentino tendrá que entender rápidamente cómo explotar al máximo las características del nuevo motor, lo que añade presión a su tarea de adaptación, señaló TyC Sports.
Un calendario exigente y circuitos desconocidos
Uno de los aspectos más exigentes para Colapinto será enfrentarse a un calendario con muchos circuitos inéditos para él. En 2026, la F1 visitará varias ciudades y circuitos nuevos para el argentino, como Australia, China, Japón, Arabia Saudita y Miami. Aunque ya habrá tenido oportunidad de probar el nuevo coche en los tests de pretemporada, la verdadera prueba será la de estar a la altura de los otros pilotos en situaciones de carrera reales.