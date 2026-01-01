Una rama de un árbol se cayó y destruyó parte del techo de un auto en Paraná

En horas de la tarde de este jueves, una rama de un árbol cedió y cayó sobre el techo de un auto, que sufrió graves daños. Trabajaron en el lugar Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de Paraná.
Este jueves 1 de diciembre de 2026, un hecho inusual ocurrió en la ciudad de Paraná, cuando una rama de un árbol cedió y cayó sobre el techo de un automóvil estacionado en la calle Libertad. Afortunadamente, no había ocupantes en el vehículo en el momento del incidente, por lo que no se registraron personas heridas.
El auto de la marca Renault, que sufrió graves daños en su estructura, quedó atrapado bajo la pesada rama que impactó con gran fuerza. En el lugar trabajaron rápidamente los equipos de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de Paraná, quienes se encargaron de asegurar la zona, cortar la rama y retirarla del lugar. Afortunadamente, no hubo necesidad de realizar tareas de rescate, ya que no se encontraban personas dentro del vehículo.