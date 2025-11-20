Las exportaciones de carne subieron casi 40% por la mejora del precio internacional

La suba se produjo a pesar de que el sector está vendiendo menos volumen al exterior. En octubre, se exportaron 66.600 toneladas. China representó el 72,8% de los volúmenes exportados en octubre de 2025.
Las exportaciones de carne subieron casi 40% por la mejora del precio. Mientras se espera una mayor apertura por parte de Estados Unidos, según un informe del Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC), los embarques bajaron 4,5% en octubre, pero ingresaron USD 386,5 millones, lo que representó una suba interanual del 38,3%.
En octubre se exportaron 66.600 toneladas peso producto de carne, según supo la Agencia Noticias Argentinas. De esta forma, se está embarcando menos que el año pasado, pero en valor se encuentran muy por encima de lo registrado durante todo 2024.
El fenómeno obedece a la mejora del precio internacional que se paga por la carne argentina en el mundo. El valor promedio de octubre se ubicó en US$ 5.806 la tonelada, un 0,6% por encima de septiembre y 44,8% superior a lo registrado en el mismo del año pasado, cuando promediaba los US$ 4.011.
Persistente tendencia a la baja
A pesar de que los despachos cayeron 8,5% en los primeros diez meses del año, ubicándose en 588.800 toneladas, los ingresos escalaron 26,3%, hasta los USD 3.155,1 millones.
“En los últimos años, se observa una persistente tendencia a la baja de los precios en los principales destinos desde mayo de 2022 en adelante, que se ha revertido parcialmente desde mediados del segundo trimestre de 2025; y los US$ 5.806 dólares promedio por tonelada obtenidos en el mes de octubre se ubican alrededor de US$ 495 por tonelada por debajo de los máximos registrados en abril de 2022”, señaló la entidad.
Respecto de septiembre, las exportaciones cerraron con signo negativo, con algunos datos con números significativos: retrocedió tanto en valor como en volumen un 7,4%, según ABC.
El gran comprador
Por el lado de los destinos, China sigue siendo el gran comprador de carne argentina. En octubre, se embarcaron con destino al gigante asiático unas 17.000 toneladas de carne con hueso y huesos bovinos producto de la despostada, por un valor de USD 35,7 millones y aproximadamente 31.400 toneladas de carne bovina deshuesada, por un valor de US$ 163,9 millones.
China representó el 72,8% de los volúmenes exportados en octubre de 2025; y el 70,0% del acumulado en los primeros diez meses del año.
El precio medio de las ventas al país asiático de carne sin hueso en octubre de 2025 se ubicó alrededor de los US$ 5.220 por tonelada. (Fuente: NA)