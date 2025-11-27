Las compras online al exterior crecieron a ritmo acelerado: ¿qué piden los argentinos?

En octubre, las compras online al exterior continuaron su tendencia alcista, registrando un aumento interanual del 48,8%, según el último informe del INDEC. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por las adquisiciones realizadas a través de plataformas chinas como Shein, Temu y Aliexpress. Según el informe, más de 4.000 productos terminados fueron ingresados al país durante el décimo mes del año, reflejando un notable aumento en la demanda de bienes de consumo.

El impacto de las plataformas digitales en las compras internacionales

El aumento de las compras al exterior no solo se observa en la cantidad de productos, sino también en la variedad de artículos adquiridos. Indumentaria, calzado, y hasta instrumentos musicales fueron algunos de los productos más demandados. Además, el crecimiento en el volumen de importaciones de bienes de consumo alcanzó el 62% interanual, solo superados por los vehículos, que registraron un incremento del 115%, y el rubro "otros", que incluye artículos comprados a través de plataformas como Shein y Temu, con un aumento del 237%. Esta expansión es atribuida a la baja de aranceles y la competitividad del tipo de cambio importador, que se mantiene por debajo de los $1.400.

Cambio en los hábitos de consumo y confianza del consumidor

Si bien el Gobierno ha señalado que el aumento en las compras al exterior refleja una recuperación de la confianza del consumidor, los analistas también destacan un cambio en los hábitos de compra. "Muchos consumidores que antes viajaban a países limítrofes para adquirir productos ahora optan por comprarlos online, desde la comodidad de sus hogares", apuntaron. Esta tendencia también ha sido facilitada por los tiempos de entrega más rápidos y las facilidades de pago en cuotas, que permiten a los consumidores comparar precios y adquirir productos a precios más competitivos en el mercado global.